Bologna, ipotesi nuovo stadio? Il Comune per ora rimane sul Dall’Ara

Se il Bologna, con l’AD Claudio Fenucci, invita a «ripensare la strategia sullo stadio», il Comune per ora non apre ad un “piano B” che potrebbe concretizzarsi nella costruzione di un nuovo impianto, alternativo al Dall’Ara, alla luce dello stallo sul restyling, bloccato dall’aumento dei costi.

«Il Comune di Bologna nel mese di settembre, alla luce dei requisiti previsti, valuterà la possibilità di candidare la città ad ospitare gli Europei di calcio 2032, previsti in Italia e Turchia», ribadisce l’assessore allo Sport Roberta Li Calzi, che aveva intravisto appunto per la fine estate l’ultima chance di portare a casa il nuovo Dall’Ara, legata agli Europei.

In merito alla proposta di riqualificazione dello stadio Dall’Ara avanzata dal Bologna, «confermiamo la nostra disponibilità per il progetto già presentato dalla società per il quale siamo in attesa della consegna definitiva del piano economico finanziario», tiene il punto l’assessora.

Riguardo alle ultime dichiarazioni dell’AD Fenucci, in una intervista concessa oggi al Resto del Carlino, «posso confermare che la società – afferma ancora Li Calzi – ha anticipato a noi alcune criticità sull’impegno finanziario complessivo e che quindi rimaniamo in attesa di capire quali siano le intenzioni definitive della società stessa e le disponibilità del Governo, anche a seguito del decreto Sport la cui uscita era attesa per l’estate».