Riparte la Serie A: il piano della Questura per l'accesso all'Olimpico di Roma

La stagione sportiva dell’impianto cittadino sarà inaugurata dalla prima giornata di campionato che vedrà la Roma ospitare il Bologna.

Di
Redazione
Onefootball
Stadi
Olimpico Roma piano sicurezza
Stadio Olimpico di Roma (Foto: Paolo Bruno/Getty Images)

Sarà la Roma a inaugurare la stagione sportiva 2025/26 allo stadio Olimpico. A fare visita ai giallorossi sarà il Bologna in una sfida già dal gusto europeo che negli ultimi anni ha assunto sempre più valore e importanza grazie alla crescita dei rossoblù.

Proprio per questo, e anche per l’ennesimo tutto esaurito registrato per una partita casalinga dei giallorossi, la Questura di Roma ha messo a punto un piano di sicurezza che coinvolge le aree di accesso allo stadio cittadino. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Messaggero.

Si tratta di un piano sicurezza che prevede divieti di sosta, chiusure “a vista”, aree di parcheggio dedicate alle tifoserie, deflusso e viabilità. Il modello organizzativo, ovviamente, riguarderà le partite casalinghe di Roma e Lazio, gli incontri di Europa League dei giallorossi, ma anche le partite casalinghe dell’Italia del rugby per il torneo Sei Nazioni (il 7 febbraio con la Scozia e il 7 marzo con l’Inghilterra) e la finale di Coppa Italia del 13 maggio.

In occasione delle partite, per tutto il giorno ci saranno divieti di sosta nelle varie vie adiacenti all’impianto capitolino. Per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, inoltre, in via De Amicis, oltre al divieto di sosta, in occasione delle partite scatterà il senso unico da via della Camilluccia a piazzale dello Stadio Olimpico.

Come già accaduto negli scorsi anni, aree di parcheggio saranno specificatamente dedicate agli spettatori (con divieto di sosta quindi per chi non è diretto allo stadio) nelle zone di piazzale Clodio e del Villaggio Olimpico. In caso di eventi di particolare rilevanza, o che richiedono una diversa modulazione delle fasi di afflusso e deflusso, potrà essere destinata alla sosta dei mezzi dei tifosi anche l’area di Tor di Quinto.

Tutta la Serie A Enilive 2025/26 è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva
e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.