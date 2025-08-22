Milan: l'esordio con la Cremonese è sold out, 35mila gli abbonati

Il Milan si appresta a iniziare ufficialmente la sua Serie A 2025/26 contro la Cremonese e lo farà davanti a un San Siro tutto esaurito, nonostante non sia stato ancora risolto il caso Curva Sud.

Infatti, sono stati venduti tutti i tagliandi in disponibili, circa 75mila, di cui 35mila agli abbonati con la campagna abbonamenti che prosegue in vendita libera anche in questi giorni. Un dato positivo che conferma la vicinanza dei tifosi. Gli abbonamenti hanno superato quota 35mila, con più dell’80% degli abbonati “storici” – cioè con almeno cinque stagioni consecutive – che ha deciso di rinnovare. Una conferma quindi visto che già contro il Bari, nei 32esimi di Coppa Italia, gli spettatori presenti superavano abbondantemente i 70mila.

Come detto continua la protesta della Curva Sud. Per circa 40 tifosi, su indicazione delle autorità competenti – secondo quanto si apprende – non è stato consentito di rinnovare l’abbonamento, ma il club ha previsto per gli stessi la possibilità di sottoscriverlo in altri settori.

Sarebbero in tutto 150 i nominativi forniti dalle autorità competenti a Milan e Inter – sui circa 6mila tifosi per club che popolano le rispettive Curve – nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva. Come per la vicenda ambulanti, la misura si inserisce in un percorso condiviso con la Procura e le istituzioni preposte all’ordine pubblico, nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva, per garantire un ambiente sicuro e inclusivo: un tema di valore non solo a San Siro, ma per l’intero movimento calcistico italiano.