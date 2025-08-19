Napoli, multa per il club e De Laurentiis per il ricorso contro Simonelli

Un rischio calcolato, come in ogni patteggiamento che si rispetti. Il Napoli e il suo patron e presidente Aurelio De Laurentiis hanno concordato con la procura federale due multe rispettivamente da 54.445 e 22.223 euro dopo la contestazione di violazione del cosiddetto “vincolo di giustizia”, cioè l’obbligo per i tesserati di adire in prima battuta gli organi sportivi e non quelli ordinari.

Lo riporta Il Corriere dello Sport, spiegando che si crea dunque un precedente importante nel sempre agitato (e contestato) mondo della giustizia sportiva. I fatti in questione risalgono al 20 dicembre, quando De Laurentiis depositò presso il tribunale di Milano un’istanza (poi rigettata) per fermare l’elezione di Ezio Maria Simonelli a presidente della Lega Serie A.

Il nodo è la sede del ricorso: il patron rischiava di vedersi contestare l’art. 4 del codice di giustizia sportiva (“lealtà, probità e correttezza”) e soprattutto il 34, che prevede una penalizzazione di almeno 3 punti e la squalifica non inferiore a un anno per i dirigenti nei casi in cui venga eluso tale vincolo.