Novità in casa UEFA. Il sorteggio della fase a girone unico di Europa League e Conference League verrà per la prima volta combinato in un unico evento speciale – in diretta dal Grimaldi Forum di Monaco e svincolato dal sorteggio della UEFA Champions League – in modo da ottimizzare i contenuti e massimizzare l’impatto di entrambi i sorteggi.

Il nuovo show combinato di UEFA Europa League e UEFA Conference League offrirà maggiore visibilità a entrambe le competizioni, trasformando l’evento in una celebrazione delle squadre che aspirano a sollevare due dei trofei europei più prestigiosi. L’evento avrà luogo alle ore 13:00 di venerdì 29 agosto, quando club e tifosi scopriranno i loro avversari per la seconda edizione della nuova entusiasmante prima fase.

I due sorteggi saranno condotti in formato completamente digitale, utilizzando la stessa tecnologia impiegata lo scorso anno, capace di determinare immediatamente gli accoppiamenti e garantire un processo rapido, fluido ed efficiente.

Cosa cambia nei sorteggi di Europa League e Conference League?

A cambiare non sarà il software utilizzato: rimane lo stesso già in uso. Grazie alla sua flessibilità, il sistema può sorteggiare gli avversari di tutte le squadre uno dopo l’altro – come avviene per la UEFA Champions League – oppure generare tutti gli accoppiamenti istantaneamente con un solo clic. Per UEFA Europa League e UEFA Conference League sarà adottata quest’ultima modalità.

Cosa succederà quindi? Un evento, due sorteggi: quello di UEFA Europa League sarà seguito da quello di UEFA Conference League, entrambi all’interno della stessa cerimonia:

Sistema digitale: sul palco non verranno usate palline fisiche. Il pulsante del sorteggio sarà premuto una sola volta all’inizio di ciascun sorteggio, attivando la selezione casuale degli avversari, inclusa l’assegnazione delle gare in casa e in trasferta.

Svelamento: una volta completato il sorteggio dal software, gli accoppiamenti con relative designazioni di casa/trasferta verranno resi noti progressivamente, fascia dopo fascia, a partire dalla fascia 1, mantenendo suspense e chiarezza per gli spettatori.

Quando sarà noto il calendario delle partite? Le squadre conosceranno i loro avversari al termine dei sorteggi, ma i calendari dettagliati con date e orari dei match saranno elaborati successivamente e comunicati entro domenica 31 agosto al più tardi.