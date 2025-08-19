Adesso è ufficiale. Il sorteggio della fase a girone unico della UEFA Champions League di quest’anno si svolgerà a Monaco il 28 agosto alle ore 18:00 e seguirà esattamente la stessa procedura dell’anno scorso.

Le 36 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro fasce in base al loro coefficiente individuale, con la detentrice del titolo di UEFA Champions League come testa di serie nella prima fascia. A partire dalla fascia 1, verrà estratta una pallina fisica, dopodiché il software automatizzato – già utilizzato lo scorso anno – sorteggerà otto avversarie, tenendo conto dei seguenti principi:

Due squadre da ciascuna delle quattro fasce, con una partita in casa e una in trasferta contro squadre di ogni fascia sorteggiate dal software.

Nessuna squadra della stessa federazione potrà affrontarsi.

Non più di due avversarie provenienti dalla stessa federazione.

Quando sorteggio Champions? La data di pubblicazione del calendario

La stessa procedura verrà ripetuta per tutte le altre squadre fino al completamento di tutti gli accoppiamenti. Il calendario delle partite di UEFA Champions League con date e orari dei calci d’inizio sarà comunicato entro e non oltre sabato 30 agosto.

Tra le squadre impegnate nella manifestazione ci saranno anche le quattro italiane che si sono qualificate grazie ai risultati raggiunti al termine della Serie A 2024/25. Saranno presenti l’Inter (in prima fascia), l’Atalanta e la Juventus (in seconda fascia) e il Napoli, in terza fascia.

E’ interessante ricordare che, ancora prima del sorteggio, l’Inter di Cristian Chivu è già sicura di incontrare due formazioni inglesi nella prossima edizione della manifestazione: una situazione che dipende dal numero di formazioni della Premier League che si sono qualificate.