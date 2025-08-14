Coppa Italia: da Milan-Bari a Torino-Modena, i 32esimi in esclusiva Mediaset

La Coppa Italia sarà trasmessa in esclusiva in chiaro su Mediaset. Ecco date, orari e canali TV dei 32esimi di finale in programma dal 15 al 18 agosto.

Di
Redazione
Media
Onefootball
Coppa Italia dove vederla
(Foto: Richard Pelham/Getty Images)

Il grande calcio torna in esclusiva assoluta su Mediaset. Anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, il Biscione si è assicurato i diritti televisivi della Coppa Italia: tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse gratis e in chiaro sulle reti del gruppo e in live streaming su Mediaset Infinity.

Si parte venerdì 15 agosto con i 32esimi di finale, in programma fino a lunedì 18 agosto: sedici match in quattro giorni, tutti disponibili su Canale 5, Italia 1 e sul 20, oltre che online in diretta streaming.

 

Coppa Italia dove vederla? Il programma 32esimi di finale

Venerdì 15 agosto

  • Empoli-Reggiana, ore 18:00 – Rete 20 – Telecronaca Raffaele Pappadà
  • Sassuolo-Catanzaro, ore 18:30 – Italia 1 – Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese
  • Lecce-Juve Stabia, ore 20:45 – Rete 20 – Federico Mastria
  • Genoa-Vicenza, ore 21:15 – Italia 1 – Massimo Callegari e Massimo Paganin

Sabato 16 agosto

  • Venezia-Mantova, ore 18:00 – Rete 20 – Fabrizio Ferrero
  • Como-Sudtirol, ore 18:30 – Italia 1 – Massimo Callegari e Massimo Paganin
  • Cagliari-Virtus Entella, ore 20:45 – Rete 20 – Roberto Ciarapica
  • Cremonese-Palermo, ore 21:15 – Italia 1 – Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Domenica 17 agosto

  • Monza-Frosinone, ore 18:00 – Rete 20 – Raffaele Pappadà
  • Parma-Pescara, ore 18:30 – Italia 1 – Riccardo Trevisani e Roberto Cravero
  • Cesena-Pisa, ore 20:45 – Rete 20 – Giovanni Marrucci
  • Milan-Bari, ore 21:15 – Canale 5 – Massimo Callegari e Massimo Paganin

Lunedì 18 agosto

  • Audace Cerignola-Verona, ore 18:00 – Rete 20 – Giovanni Marrucci
  • Spezia-Sampdoria, ore 18:30 – Italia 1 – Massimo Callegari e Simone Tiribocchi
  • Udinese-Carrarese, ore 20:45 – Rete 20 – Raffaele Pappadà
  • Torino-Modena, ore 21:15 – Italia 1 – Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Coppa Italia dove vederla? Copertura e talent in studio

Gli studi di approfondimento saranno condotti da Monica Bertini su Italia 1 e Canale 5, affiancata da volti noti come Mino Taveri, Serse Cosmi, Alessio Tacchinardi, Emiliano Viviano, Cristian Panucci, Sandro Sabatini, Graziano Cesari e altri ospiti.

Con questa programmazione, Mediaset offre ai tifosi la possibilità di seguire tutta la Coppa Italia 2025/2026 in diretta e in chiaro, senza costi aggiuntivi, confermando un’offerta ricca e capillare per una delle competizioni più amate dagli italiani.

Tutta la Serie A Enilive 2025/26 è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva
e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.