Il grande calcio torna in esclusiva assoluta su Mediaset. Anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, il Biscione si è assicurato i diritti televisivi della Coppa Italia: tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse gratis e in chiaro sulle reti del gruppo e in live streaming su Mediaset Infinity.

Si parte venerdì 15 agosto con i 32esimi di finale, in programma fino a lunedì 18 agosto: sedici match in quattro giorni, tutti disponibili su Canale 5, Italia 1 e sul 20, oltre che online in diretta streaming.

Coppa Italia dove vederla? Il programma 32esimi di finale

Venerdì 15 agosto

Empoli-Reggiana , ore 18:00 – Rete 20 – Telecronaca Raffaele Pappadà

, ore 18:00 – Rete 20 – Telecronaca Raffaele Pappadà Sassuolo-Catanzaro , ore 18:30 – Italia 1 – Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese

, ore 18:30 – Italia 1 – Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese Lecce-Juve Stabia , ore 20:45 – Rete 20 – Federico Mastria

, ore 20:45 – Rete 20 – Federico Mastria Genoa-Vicenza, ore 21:15 – Italia 1 – Massimo Callegari e Massimo Paganin

Sabato 16 agosto

Venezia-Mantova , ore 18:00 – Rete 20 – Fabrizio Ferrero

, ore 18:00 – Rete 20 – Fabrizio Ferrero Como-Sudtirol , ore 18:30 – Italia 1 – Massimo Callegari e Massimo Paganin

, ore 18:30 – Italia 1 – Massimo Callegari e Massimo Paganin Cagliari-Virtus Entella , ore 20:45 – Rete 20 – Roberto Ciarapica

, ore 20:45 – Rete 20 – Roberto Ciarapica Cremonese-Palermo, ore 21:15 – Italia 1 – Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Domenica 17 agosto

Monza-Frosinone , ore 18:00 – Rete 20 – Raffaele Pappadà

, ore 18:00 – Rete 20 – Raffaele Pappadà Parma-Pescara , ore 18:30 – Italia 1 – Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

, ore 18:30 – Italia 1 – Riccardo Trevisani e Roberto Cravero Cesena-Pisa , ore 20:45 – Rete 20 – Giovanni Marrucci

, ore 20:45 – Rete 20 – Giovanni Marrucci Milan-Bari, ore 21:15 – Canale 5 – Massimo Callegari e Massimo Paganin

Lunedì 18 agosto

Audace Cerignola-Verona , ore 18:00 – Rete 20 – Giovanni Marrucci

, ore 18:00 – Rete 20 – Giovanni Marrucci Spezia-Sampdoria , ore 18:30 – Italia 1 – Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

, ore 18:30 – Italia 1 – Massimo Callegari e Simone Tiribocchi Udinese-Carrarese , ore 20:45 – Rete 20 – Raffaele Pappadà

, ore 20:45 – Rete 20 – Raffaele Pappadà Torino-Modena, ore 21:15 – Italia 1 – Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Coppa Italia dove vederla? Copertura e talent in studio

Gli studi di approfondimento saranno condotti da Monica Bertini su Italia 1 e Canale 5, affiancata da volti noti come Mino Taveri, Serse Cosmi, Alessio Tacchinardi, Emiliano Viviano, Cristian Panucci, Sandro Sabatini, Graziano Cesari e altri ospiti.

Con questa programmazione, Mediaset offre ai tifosi la possibilità di seguire tutta la Coppa Italia 2025/2026 in diretta e in chiaro, senza costi aggiuntivi, confermando un’offerta ricca e capillare per una delle competizioni più amate dagli italiani.