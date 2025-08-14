Il grande calcio torna in esclusiva assoluta su Mediaset. Anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, il Biscione si è assicurato i diritti televisivi della Coppa Italia: tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse gratis e in chiaro sulle reti del gruppo e in live streaming su Mediaset Infinity.
Si parte venerdì 15 agosto con i 32esimi di finale, in programma fino a lunedì 18 agosto: sedici match in quattro giorni, tutti disponibili su Canale 5, Italia 1 e sul 20, oltre che online in diretta streaming.
Coppa Italia dove vederla? Il programma 32esimi di finale
Venerdì 15 agosto
- Empoli-Reggiana, ore 18:00 – Rete 20 – Telecronaca Raffaele Pappadà
- Sassuolo-Catanzaro, ore 18:30 – Italia 1 – Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese
- Lecce-Juve Stabia, ore 20:45 – Rete 20 – Federico Mastria
- Genoa-Vicenza, ore 21:15 – Italia 1 – Massimo Callegari e Massimo Paganin
Sabato 16 agosto
- Venezia-Mantova, ore 18:00 – Rete 20 – Fabrizio Ferrero
- Como-Sudtirol, ore 18:30 – Italia 1 – Massimo Callegari e Massimo Paganin
- Cagliari-Virtus Entella, ore 20:45 – Rete 20 – Roberto Ciarapica
- Cremonese-Palermo, ore 21:15 – Italia 1 – Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi
Domenica 17 agosto
- Monza-Frosinone, ore 18:00 – Rete 20 – Raffaele Pappadà
- Parma-Pescara, ore 18:30 – Italia 1 – Riccardo Trevisani e Roberto Cravero
- Cesena-Pisa, ore 20:45 – Rete 20 – Giovanni Marrucci
- Milan-Bari, ore 21:15 – Canale 5 – Massimo Callegari e Massimo Paganin
Lunedì 18 agosto
- Audace Cerignola-Verona, ore 18:00 – Rete 20 – Giovanni Marrucci
- Spezia-Sampdoria, ore 18:30 – Italia 1 – Massimo Callegari e Simone Tiribocchi
- Udinese-Carrarese, ore 20:45 – Rete 20 – Raffaele Pappadà
- Torino-Modena, ore 21:15 – Italia 1 – Riccardo Trevisani e Roberto Cravero
Coppa Italia dove vederla? Copertura e talent in studio
Gli studi di approfondimento saranno condotti da Monica Bertini su Italia 1 e Canale 5, affiancata da volti noti come Mino Taveri, Serse Cosmi, Alessio Tacchinardi, Emiliano Viviano, Cristian Panucci, Sandro Sabatini, Graziano Cesari e altri ospiti.
Con questa programmazione, Mediaset offre ai tifosi la possibilità di seguire tutta la Coppa Italia 2025/2026 in diretta e in chiaro, senza costi aggiuntivi, confermando un’offerta ricca e capillare per una delle competizioni più amate dagli italiani.