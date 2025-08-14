Tra i due “litiganti”, il terzo gode. Dopo un’estate tra indiscrezioni sul possibile approdo di Giovanni Leoni a Inter o Milan, il giovanissimo centrale italiano ha preso la strada che lo porterà al Liverpool. I Reds, secondo le indiscrezioni della stampa sportiva, hanno chiuso l’operazione con il Parma e ora manca solamente l’ufficialità.

Per il difensore si tratta di un salto di altissimo livello e ad attenderlo c’è la squadra Campione d’Inghilterra e una delle pretendenti alla UEFA Champions League. Nel giro di un anno, il Parma è stato in grado di valorizzare il giocatore, ceduto per 30 milioni di euro più bonus (per arrivare a potenziali 35 milioni).

Parma plusvalenza Leoni – Le cifre dell’operazione

Solo un anno fa, i ducali lo avevano acquistato dalla Sampdoria per poco più di 4,8 milioni di euro. Considerando un contratto fino al 2027, il suo valore residuo a bilancio era sceso a circa 3,43 milioni di euro al 30 giugno 2025. Considerando un incasso di 30 milioni di euro, la plusvalenza (in attesa di cifre ufficiali) ammonterebbe a oltre 26,5 milioni.

Secondo i calcoli di Calcio e Finanza sulla base di dati ufficiali, si tratterebbe della plusvalenza più alta dalla stagione 2001/02, quando Gianluigi Buffon fu ceduto alla Juventus, superando anche quella più recente per la vendita di Bonny all’Inter. Il record è fermo agli oltre 55 milioni per la cessione di Hernan Crespo nella stagione 1999/2000. Nell’elenco mancano due operazioni potenzialmente da top 10: la cessione di Fabio Cannavaro e quella di Adrian Mutu. Per la prima, il bilancio di riferimento è quello del 2003, che tuttavia non riporta il dettaglio delle plusvalenze. Per la seconda invece bisogna fare riferimento al bilancio 2004, mai depositato a causa del fallimento del Parma (per Adriano si tratta di una stima incrociando i dati con i conti dell’Inter).