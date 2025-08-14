Leonardo Maria del Vecchio sponsor del Monaco: il brand Twiga sul kit d'allenamento

Leonardo Maria del Vecchio entra nel mondo del calcio. Il giovane imprenditore – uno dei sei figli del defunto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica – ha siglato una nuova partnership con il Monaco, club che milita nella Ligue 1 francese.

La società calcistica e LMDV Hospitality, controllata da LMDV Capital e proprietaria del marchio Twiga, hanno annunciato la loro collaborazione fino al 2028. Inoltre, Acqua Fiuggi, storico brand italiano di acqua minerale acquisito da LMDV Capital, sarà anch’esso valorizzato attraverso questa partnership.

Grazie a questo accordo, LMDV Hospitality – gruppo italiano specializzato nella gestione di strutture di alto livello che combinano gastronomia, intrattenimento ed esperienze lifestyle – diventa premium partner del Monaco per le prossime tre stagioni.

Il marchio Twiga, istituzione rinomata nel Principato e punto di riferimento nel settore dell’ospitalità di lusso, con diversi ristoranti e club lounge in Europa (Versilia, Baia Beniamin e Porto Cervo), comparirà sulla maglia da allenamento della squadra professionistica, oltre che sui campi del Performance Center e nelle aree VIP dello Stade Louis-II.

Acqua Fiuggi, storica acqua minerale premium italiana le cui origini risalgono al XIII secolo e acquisita da LMDV Capital nel 2024, vedrà il proprio logo sulle maglie delle squadre dilettantistiche dell’AS Monaco. Le sue bottiglie saranno inoltre presenti nelle conferenze stampa del club e nelle aree hospitality durante le partite casalinghe dei “Rouge & Blanc”. Thibaut Chatelard, direttore marketing e ricavi del Monaco, ha commentato: «Siamo lieti di accogliere un partner come LMDV Hospitality nella famiglia dei “Rouge & Blanc”. Come l’AS Monaco, LMDV Hospitality pone l’accento sull’offrire ai propri clienti esperienze senza pari. Per questo non vediamo l’ora di iniziare la nostra collaborazione e creare sinergie tra le nostre due realtà».

Questo invece il pensiero di Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di LMDV Capital: «Monaco è molto più di un luogo: è casa nostra. Con Twiga e Vesta portiamo la nostra visione dell’ospitalità: energia, eleganza e qualità senza compromessi. Più che una semplice sponsorizzazione, la partnership con l’AS Monaco è un impegno a lungo termine verso il Principato e la sua comunità. Siamo orgogliosi di essere al fianco di un’icona sportiva globale che condivide i nostri valori, la nostra ambizione e la nostra visione di eccellenza».