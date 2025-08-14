Mfe-Mediaset vola al 40% di Prosieben e prepara un polo europeo

Quota 40% è raggiunta e non è detto che Mfe-Mediaset voglia andare tanto oltre. A questa soglia psicologica è infatti già arrivata l’Opas dal Biscione sulla tedesca Prosieben, della quale è da anni ampiamente il maggior azionista. La partita insomma appare vinta, pur con diversi particolari da mettere ancora a punto. Molti dei quali si capiranno a inizio settembre, quando l’offerta del Biscione si chiuderà definitivamente.

In queste ore si concludevano infatti le offerte “concorrenti”: sia quella totalitaria del gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi a circa 8 euro tra parte in contanti e azionaria, sia quella fino al massimo del 29,9% del capitale lanciata dalla ceca Ppf a 7 euro per azione Prosieben.

Quest’ultima Opa si conclude effettivamente ora, con un risultato con ogni probabilità deludente, mentre quella di Mfe-Mediaset per la legge tedesca si riaprirà invece dal 19 agosto, per chiudersi il primo settembre. I risultati ufficiali saranno resi noti qualche giorno dopo la conclusione, così come nel caso dell’offerta chiusa di Ppf.

Al momento i cechi registrano un totale del 18,3% del gruppo media tedesco, sommando circa il 15% che il mercato da tempo gli attribuisce, più il 2,5% che dovrebbe venire dal conferimento della quota di General Atlantic per un precedente accordo. Quindi, alla vigilia dei dati che verranno comunicati a giorni dalla Bafin tedesca, Ppf avrebbe ottenuto dall’operazione meno dell’1% di Prosieben.

Mfe-Mediaset ha invece comunicato che già con questa prima fase dell’Opas è oltre il 40% del gruppo con sede in Baviera, esattamente al 40,3% del capitale e al 40,2% dei diritti di voto. Partiva da poco più del 30% e avrà altre due settimane di offerta aperta. Ora attende ovviamente i risultati finali, con il management del gruppo tedesco che ha per anni osteggiato il Biscione e ultimamente ha invece invitato gli azionisti ad aderire all’Opas “italiana”.

In attesa di vedere le intenzioni di Ppf, Mfe-Mediaset per ora studia soprattutto l’ingentissimo debito di Prosieben e valuta anche dal punto di vista legale a quale quota di adesione rischia di doverlo consolidare. Sulle strategie non ha dubbi: il sogno di Berlusconi è costruire un polo televisivo europeo. Al livello pratico, questo passo servirà a costruire un dialogo e potenziare una piattaforma unica per pubblicitaria su scala europea.