La Coppa Italia è già ripartita e ora attende l’ingresso nel tabellone delle squadre di Serie A. Dopo il via nello scorso weekend, infatti, nel prossimo finesettimane esordiranno nella nuova stagione del torneo anche diversi club del massimo campionato a partire dal Milan che, dopo aver chiuso all’ottavo posto lo scorso campionato, partirà dai trentaduesimi.
Sul format complessivo, il regolamento della Lega Serie A ha confermato quello del precedente triennio. Non vengono toccati, quindi, temi come il numero di partecipanti né il fatto che le big giochino la gara secca in casa. Tutto confermato, quindi, a partire dalle 44 squadre partecipanti, così suddivise:
- tutte le 20 Società ammesse al Campionato di Serie A;
- tutte le 20 Società ammesse al Campionato di Serie B;
- 4 Società segnalate dalla Lega Pro.
Trentaduesimi Coppa Italia, il tabellone
Il tabellone della Coppa Italia 2025/26 è stato ufficialmente reso noto nelle scorse settimane:
Trentaduesimi Coppa Italia dove vederli: ecco la programmazione
I trentaduesimi di Coppa Italia 2025 si avvicinano e i tifosi non vedono l’ora di scoprire dove vedere le partite in diretta TV e streaming.
Ecco il calendario completo dei trentaduesimi di Coppa Italia con date, orari e canali di trasmissione:
- 15/08/2025 – 18:00 Empoli – Reggiana (Canale 20)
- 15/08/2025 – 18:30 Sassuolo – Catanzaro (Italia 1)
- 15/08/2025 – 20:45 Lecce – Juve Stabia (Canale 20)
- 15/08/2025 – 21:15 Genoa – L.R. Vicenza (Italia 1)
- 16/08/2025 – 18:00 Venezia – Mantova (Canale 20)
- 16/08/2025 – 18:30 Como – Sudtirol (Italia 1)
- 16/08/2025 – 20:45 Cagliari – Virtus Entella (Canale 20)
- 16/08/2025 – 21:15 Cremonese – Palermo (Italia 1)
- 17/08/2025 – 18:00 Monza – Frosinone (Canale 20)
- 17/08/2025 – 18:30 Parma – Pescara (Italia 1)
- 17/08/2025 – 20:45 Cesena – Pisa* (Canale 20)
- 17/08/2025 – 21:15 Milan – Bari (Canale 5)
- 18/08/2025 – 18:00 Audace Cerignola – Verona* (Canale 20)
- 18/08/2025 – 18:30 Spezia – Sampdoria (Italia 1)
- 18/08/2025 – 20:45 Udinese – Carrarese (Canale 20)
- 18/08/2025 – 21:15 Torino – Modena (Italia 1)