Aspettando il nuovo stadio, il Manchester United ristruttura il centro sportivo: operazione da 60 milioni

In attesa di novità sul nuovo stadio, il Manchester United ha annunciato di avere completato i lavori di ristrutturazione del centro sportivo di Carrington. Si tratta di una operazione da 50 milioni di sterline (circa 58 milioni di euro) realizzati dallo studio Foster + Partners di Lord Norman Foster, lo stesso architetto che si occuperà non solo di disegnare il nuovo impianto dei Red Devils ma anche il nuovo San Siro.

«Il Manchester United è orgoglioso di annunciare il completamento del progetto di riqualificazione da 50 milioni di sterline dell’edificio della prima squadra maschile presso il Carrington Training Complex, segnando una tappa importante nell’impegno del club a fornire strutture di livello mondiale per i propri giocatori e staff», spiega il club in una nota. «Il progetto, durato un anno e guidato dallo studio Foster + Partners sotto la direzione del rinomato architetto mancuniano Lord Norman Foster, ha realizzato con successo un ambiente di allenamento all’avanguardia e ad alte prestazioni, progettato per ispirare collaborazione, innovazione ed eccellenza».

«L’opera, finanziata in parte con i 300 milioni di dollari di capitale investiti nel club da Sir Jim Ratcliffe lo scorso anno, è stata completata nei tempi e nel rispetto del budget, con oltre una settimana di anticipo rispetto all’inizio della stagione 2025/26 della Premier League. Le attrezzature e le tecnologie sono state aggiornate in tutto il complesso, con particolare attenzione a fitness, nutrizione, recupero e spirito di squadra. Progettato con il contributo di giocatori e staff, l’edificio dà priorità a funzionalità, apertura e connettività, con più luce naturale e spazi di lavoro aperti».

«Reduce da un tour pre-stagionale di successo negli Stati Uniti, la squadra di Ruben Amorim è entrata per la prima volta questa settimana nella sua rinnovata casa, dopo un anno trascorso in strutture temporanee. Gran parte del team dirigenziale del club si è inoltre trasferita nell’edificio, insieme a numerosi altri membri dello staff spostati da Old Trafford, segnando uno spostamento del baricentro del club verso Carrington, con il calcio al centro».