San Siro, Inter e Milan scelgono Norman Foster per costruire il nuovo stadio

Norman Foster, tra i più celebri architetti a livello internazionale, sarà l’autore del nuovo stadio che ospiterà Inter e Milan. La decisione è ormai definitiva e si è nella fase di definizione del contratto.

Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, Foster collaborerà con lo studio Manica, altro nome di rilievo nel campo dell’architettura, già scelto dal Milan per il progetto dello stadio a San Donato. Se dunque a Milano sorgerà un nuovo impianto calcistico nell’area San Siro adiacente all’attuale Meazza, sarà firmato da due protagonisti assoluti del settore: Foster e Manica.

La selezione di Foster è avvenuta attraverso una gara internazionale che ha coinvolto alcuni dei più importanti studi al mondo. I due club hanno inizialmente esaminato 13 candidati, per poi restringere la scelta a cinque finalisti: Populous (famoso per il progetto della “Cattedrale”, pensato per sostituire l’attuale Meazza), Herzog & de Meuron dalla Svizzera, il britannico BDP Pattern affiancato dal danese Bjarke Ingels, Aecom con l’architetto Dan Meis dagli Stati Uniti, e infine Manica in collaborazione con Foster.

Come riportato in anteprima dal Corriere della Sera, la scelta sarà annunciata ufficialmente a breve. Inter e Milan, per ora, non hanno ancora visionato bozzetti o proposte progettuali, ma ciò che già suscita grande attenzione è il prestigio dei professionisti coinvolti. L’investimento previsto dai club, non ancora reso noto, sarà comunque di diverse centinaia di milioni di euro.

Chi è Norman Foster San Siro – Tante le opere realizzate: dal quartier generale Apple al nuovo Wembley

Nato a Manchester nel 1935, Norman Foster, oggi novantenne, è la figura di punta dello studio Foster and Partners, autore di opere architettoniche iconiche in tutto il mondo. Tra le sue realizzazioni si ricordano l’Apple Park a Cupertino, quartier generale della Apple, gli aeroporti di Hong Kong e Pechino, la Great Court del British Museum con la sua struttura in vetro, il restauro del Reichstag a Berlino. In ambito sportivo ha firmato il nuovo stadio di Wembley, inaugurato nel 2007, e il Lusail Stadium in Qatar, teatro della finale tra Argentina e Francia ai Mondiali. A Milano, Foster è già noto per il progetto dell’Apple Store in Piazza Liberty.

E ora, quali saranno i prossimi passi? L’obiettivo di Inter e Milan è quello di sottoporre il progetto all’amministrazione comunale entro la prima metà del 2026. I prossimi mesi saranno quindi dedicati a incontri e consultazioni per sviluppare una proposta preliminare e, in seguito, una versione definitiva del piano. Nel frattempo, a febbraio, Milano ospiterà nel “vecchio” San Siro la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici invernali. Già durante l’estate, però, potrebbe arrivare un chiarimento sulla possibile vendita dell’area di San Siro ai due club: un passaggio cruciale, dato che da novembre entrerà in vigore il vincolo sul secondo anello dello stadio Meazza.