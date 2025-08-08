Il Borussia Dortmund omaggia Hummels: giocherà l’amichevole contro la Juventus

Un’ultima volta davanti alla Südtribüne del Westfalenstadion per salutare i propri tifosi. Come riportato dal quotidiano tedesco Bild, il Borussia Dortmund renderà omaggio domenica 10 agosto a Mats Hummels in occasione della prima gara stagionale dei gialloneri in casa. Il difensore campione del mondo nel 2014, che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato in estate dopo aver vestito la maglia della Roma, scenderà in campo dal primo minuto nell’amichevole contro la Juventus (calcio d’inizio alle ore 17:30 al Signal Iduna Park).

L’amministratore delegato del BVB, Carsten Cramer, ha dichiarato a Sport1 e Sky: “Si percepiva chiaramente la sua gioia per come si svolgerà la giornata. Per questo giocherà titolare: vuole entrare in campo insieme alla squadra”.

Sarà la prima occasione ufficiale per salutare Hummels a Dortmund. Per l’occasione, il club ha preparato una maglia speciale in vendita nel fanshop: il numero 15 del difensore è decorato con immagini iconiche della sua carriera giallonera, tra cui i successi in Bundesliga e in Coppa di Germania. I tifosi potranno acquistare anche una sciarpa celebrativa e una t-shirt nera dedicata.

Hummels ha vestito la maglia del Borussia Dortmund dal 2008 al 2016 e poi dal 2019 al 2024, collezionando 508 presenze e vincendo due campionati tedeschi e due Coppe di Germania. Nella scorsa stagione ha raggiunto con il BVB la finale di Champions League, persa 2-0 contro il Real Madrid. Nonostante ciò, il club ha deciso di non rinnovargli il contratto. Successivamente ha giocato alla Roma, con cui ha totalizzato 20 presenze, prima di ritirarsi definitivamente.

La giornata di festa vedrà, oltre alla sfida maschile contro la Juventus, anche un’amichevole femminile alle 13:00 nello stadio Rote Erde tra la squadra femminile del Borussia e la formazione femminile del club bianconero. Inoltre, verrà presentata ufficialmente la rosa del Dortmund per la nuova stagione e i nuovi acquisti faranno il loro debutto davanti ai tifosi.