Violazione delle norme antidoping: la UEFA multa Yamal e Lewandowski

La UEFA ha inflitto una multa di 5.000 euro ciascuno a Lamine Yamal e Robert Lewandowski per violazione del Regolamento Antidoping in seguito all’ultima partita disputata dal Barcellona nelle competizioni europee, ovverosia la sfida contro l’Inter nella semifinale di ritorno in Champions League. L’organo di governo del calcio europeo ritiene che i due calciatori non abbiano rispettato le indicazioni dell’Ufficiale di Controllo Antidoping (Art. 21.8) e non si siano recati immediatamente al posto di controllo (Art. 21.10(a)), come previsto dalle norme.

Sanzione ancora più pesante per Hansi Flick: l’allenatore blaugrana dovrà pagare 20.000 euro e sconterà una giornata di squalifica nelle competizioni per club UEFA per aver violato i principi generali di condotta (Art. 11(1) DR) e le norme basilari di comportamento corretto (Art. 11(2)(b) DR). Identica pena, economica e sportiva, per il suo vice Marcus Sorg.

Il Comitato di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA ha inoltre multato il FC Barcelona per 5.250 euro a causa del lancio di oggetti (Art. 16(2)(b) DR) e per 2.500 euro legati all’accensione di fuochi d’artificio (Art. 16(2)(c) DR) durante la partita.

Tutte le sanzioni sono immediatamente esecutive e incideranno sul prossimo impegno europeo del club catalano, che non potrà contare in panchina su Flick e Sorg.