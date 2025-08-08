Più big europee: la FIFA studia le novità per il Mondiale per Club 2029

La FIFA studia le novità per la seconda edizione del Mondiale per Club, che si disputerà nel 2029. L’organo di governo del calcio mondiale, secondo quanto riportato dal Times, valuterà se il Chelsea abbia il diritto di qualificarsi automaticamente per la prossima edizione della manifestazione dopo aver vinto al debutto nel 2025.

La FIFA potrebbe anche spingere per aumentare, a partire sempre dal 2029, il limite massimo di due club per Paese, anche se la UEFA si opporrebbe qualora questa mossa rischiasse di fare eccessiva concorrenza diretta alla Champions League. Secondo alcune fonti, la FIFA esaminerà l’edizione di quest’estate prima di decidere il piano di qualificazione per il 2029 e prenderà in considerazione tutte le opzioni.

Qualsiasi mossa del presidente della FIFA, Gianni Infantino, volta ad ampliare il numero di club partecipanti da 32 a 48, incontrerebbe quasi certamente l’opposizione della UEFA. I vertici della FIFA si sono detti frustrati dal fatto che club di primo piano come Liverpool e Barcellona non fossero presenti all’evento di quest’estate negli Stati Uniti, poiché la loro partecipazione avrebbe contribuito ad aumentare l’interesse per il torneo.

Alla competizione si sono qualificati i quattro vincitori della Champions League dal 2021 al 2024, tra cui due squadre inglesi, Chelsea e Manchester City, con il risultato che il Liverpool è rimasto escluso. I critici hanno anche sottolineato che non si poteva definire una competizione per i migliori club del mondo se i campioni d’Inghilterra, Spagna e Italia non erano coinvolti. Liverpool, Barcellona e Napoli, per esempio, avevano tutti un ranking europeo migliore rispetto al Salisburgo, che si è qualificato considerando la classifica complessiva.