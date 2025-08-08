Niente Franchi: la Fiorentina al Mapei Stadium per i playoff di Conference League

La Fiorentina giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia il ritorno del playoff di Conference League del prossimo 28 agosto. Lo ha comunicato la stessa società toscana, ufficializzando quindi che la sfida contro una tra Paksi e Polissya non sarà disputata allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

“ACF Fiorentina comunica che il play off di ritorno di UEFA Conference League, in programma giovedì 28 agosto, verrà disputato presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia”, si legge nella nota del club. “La Fiorentina ringrazia il Sassuolo, in particolare nella persona del Direttore Generale e Amministratore Delegato Giovanni Carnevali, per la fattiva collaborazione e per l’accoglienza che sicuramente verrà riservata al Club viola ed ai suoi tifosi”, ha concluso la Fiorentina nel comunicato.

Nell’impianto di casa dei toscani infatti sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione, che proseguiranno anche nella stagione 2025/267. In particolare, nel corso di queste settimane i lavori si stanno concentrando sulla nuova curva Fiesole e sui sostegni per le gradinate, oltre ai parterre (lato Fiesole) di Maratona e Tribuna. Per il 2025-26 la capienza sarà la stessa della passata stagione, ovverosia 24.786 posti.

“Il Sassuolo Calcio comunica che il Mapei Stadium di Reggio Emilia ospiterà la gara di ritorno dei play-off di UEFA Conference League dell’ACF Fiorentina in programma giovedì 28 agosto”, ha aggiunto il Sassuolo in una nota. “Ancora una volta il Mapei Stadium si conferma palcoscenico del grande calcio internazionale, dopo aver accolto negli anni recenti l’Atalanta nella sua prima esperienza europea in UEFA Europa League, la finale di Champions League Femminile e la Nazionale Italiana”, conclude la società neroverde.