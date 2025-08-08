Inter, cambia anche la vendita dei biglietti: prezzi maggiorati per il cambio nominativo

Cambia anche la vendita dei singoli biglietti per l’Inter. Il club nerazzurro ha infatti comunicato il via, da oggi, alla vendita dei tagliandi per le prime due sfide casalinghe della Serie A 2025/26, con una novità.

“Inter-Torino, lunedì 25 agosto alle 20:45, aprirà ufficialmente la stagione, seguita poi da Inter-Udinese, in programma domenica 31 agosto alle 20:45. Parte oggi la vendita dei biglietti per assistere a Inter-Torino, mentre lunedì si aprirà quella per Inter-Udinese: tagliandi a partire da 10€, con tariffe dedicate a Under16 e Under 30”, spiega il club nerazzurro.

La novità riguarda le tipologie di biglietti acquistabili. Da questa stagione infatti i tifosi nerazzurri potranno acquistare tre tipologie di biglietti per assistere ai match a San Siro:

BASE: biglietto a prezzo inferiore, per cui non è previsto il cambio nominativo come per gli abbonamenti alla stagione 2025-26

PLUS: biglietto a tariffa flessibile, che permette di effettuare un solo cambio di nominativo (non nel settore del secondo anello verde, quello occupato dalla Curva Nord).

HOSPITALITY: da questa stagione sono disponibili nuove soluzioni per chi vuole vivere l’esperienza partita in un ambiente unico ed esclusivo.

Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti, la differenza è di 5 euro tra il Base e il Plus: il secondo anello rosso centrale ad esempio costa 55 euro con il prezzo Base e 60 euro per il Plus, allo stesso modo il secondo rosso arancio centrale costa 59 euro come prezzo Base e 54 euro per il Plus.