Tra Victor Osimhen e il Napoli è finita da tempo, c’è solo la carta a legarli ancora: un contratto da oltre 10 milioni netti a stagione valido per un altro anno, che ha una sola via d’uscita: quella clausola rescissoria passata in dodici mesi da 130 a 75 milioni e che adesso è l’unica strada per chiudere per sempre i conti con il passato.

La clausola scade domani, e l’obiettivo è risolvere la questione in queste ore, per evitare ulteriori momenti di tensione e voltare pagina. Osimhen ha scelto il Galatasaray, il club turco che lo scorso settembre ha sfruttato lo stato di agitazione tra con il Napoli per mettere a segno il colpo. Ora, però, le carte in tavola sono cambiate ed esiste una sola strada: pagare la clausola e chiudere la questione.

Ed è quello che aspetta ora il Napoli per cedere definitivamente Osimhen. Il Galatasaray ha già un accordo con il calciatore per un quadriennale da 16 milioni netti all’anno più una sponsorizzazione che può far lievitare ulteriormente l’ingaggio del nigeriano. Il club è pronto ad alzare l’offerta e ad arrivare ai famosi 75 milioni, dilazionando però il pagamento in quattro o cinque anni.

Osimhen plusvalenza Napoli – L’effetto dell’operazione sui conti

È una questione di soldi e di modalità di pagamento. Ma qualora l’affare dovesse andare in porto, come impatterebbe questa cessione sui conti del Napoli? A quanto ammonterebbe la plusvalenza? Partendo dai dati ufficiali, secondo il bilancio chiuso al 30 giugno 2024 il costo storico di Osimhen è pari a 78,9 milioni di euro circa.

Il suo valore netto al 30 giugno 2024 – ultimo dato ufficiale – era sceso a circa 4,45 milioni di euro. Considerando il rinnovo di contratto del dicembre 2023 e l’ammortamento a quote decrescenti da parte del Napoli, il valore del calciatore a bilancio è sceso ulteriormente a quota 1,78 milioni di euro al 30 giugno 2025.

Per questo motivo, in caso di cessione per 75 milioni di euro il Napoli farà registrare una maxi plusvalenza di 73,22 milioni di euro circa, la seconda più alta della storia dei partenopei. A questo si aggiungerebbe il risparmio dell’ultima quota ammortamento da 1,78 milioni, per un effetto positivo sui conti pari a 75 milioni di euro. Per quanto riguarda lo stipendio, non ci sarà invece un effettivo risparmio rispetto al 2024/25, dal momento in cui l’ingaggio era pagato dal Galatasaray già nella passata stagione.