Proposta di Legge in UK: 10 partite di Premier League in chiaro ogni anno

La Premier League potrebbe vivere una nuova e importante fase riguardante i diritti televisivi all’interno del territorio del Regno Unito. Infatti, i parlamentari britannici a breve potrebbero essere chiamati a una proposta per rendere disponibili in chiaro almeno 10 partite della Premier League ogni stagione. A presentare un emendamento al disegno di legge sulla governance del calcio, ancora in fase di approvazione in Parlamento, sono stati i liberal democratici.

Per come è stata strutturata la norma, questa legge istituirà un ente regolatore indipendente dal governo e dalle autorità sportive per supervisionare il calcio maschile nelle prime cinque divisioni inglesi. Secondo l’emendamento presentato a Westminster, all’ente di controllo verrebbe imposto che alcune delle partite della massima serie, insieme alla finale di Coppa di Lega e alle finali dei playoff di Championship, League One e League Two, venissero trasmesse in chiaro.

Nel Regno Unito, l’elenco degli eventi calcistici definiti di interesse nazionale, che non possono essere trasmessi solo dalle emittenti a pagamento include i Mondiali e gli Europei, nonché la finale di FA Cup. Le partite della Premier League in diretta sono state trasmesse a pagamento fin dalla sua istituzione 33 anni fa, con solo una manciata di partite trasmesse sulla BBC durante il Covid nel 2020, a dimostrazione di quanto sarebbe rivoluzionaria una norma di questo tipo sui diritti televisivi della Premier League.

In Italia, la Serie A è tornata in chiaro in questa stagione per la prima volta dal 1996. La possibilità è stata offerta dal bando dei diritti tv, che prevede la trasmissione di massimo cinque partite in chiaro da parte di DAZN durante la stagione. Sfide che sono state mandate in onda gratuitamente nell’arco del campionato 2024/25.