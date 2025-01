Le plusvalenze record della Serie A: Higuain in vetta, Kvara in top 5

Khvicha Kvaratskhelia è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain. Un’operazione inattesa fino a qualche settimana fa, che è diventata realtà nel giro di poco tempo. Ora i partenopei si stanno guardando intorno per sostituire il georgiano, protagonista dello Scudetto (occhi su Garnacho come possibile colpo), per un’operazione che sarà determinante per continuare a lottare per lo Scudetto anche nella seconda parte di stagione.

Se a livello tecnico scopriremo nei prossimi mesi quanto avrà pesato l’addio dell’esterno d’attacco, a livello economico possiamo già dire – in attesa di dati ufficiali più precisi – che la cessione di Kvaratskhelia rientra tra quelle più remunerative della storia per un club di Serie A. Nel dettaglio, secondo le stime di Calcio e Finanza, il Napoli farà registrare una plusvalenza da circa 67,8 milioni di euro per questo affare.

Serie A plusvalenze record – Kvara scavalca Lukaku

Se confermato, il dato proietterebbe Kvaratskhelia al quinto posto tra le plusvalenze record per un club di Serie A. La prima posizione è ancora occupata da Gonzalo Higuain, calciatore ceduto sempre dal Napoli. L’attaccante argentino si trasferì alla Juventus per 90 milioni di euro e fece registrare una plusvalenza di circa 86 milioni di euro, la più alta di sempre finora nel nostro campionato.

Sul podio, al secondo posto, rimane ancora Paul Pogba (oltre 76 milioni, plusvalenza che fu abbattuta dalle commissioni corrisposte all’agente del calciatore, Mino Raiola), che fu ceduto dalla Juventus al Manchester United. Il club bianconero è coinvolto anche nella terza plusvalenza più alta di sempre, come venditore: si tratta di quella relativa a Zinedine Zidane, che a fronte di una cessione per 77,5 milioni di euro, generò un plusvalore di 69,9 milioni.

La top 5 si completa con Dusan Vlahovic, che fece registrare per la Fiorentina una plusvalenza di poco più di 68 milioni di euro e con Khvicha Kvaratskhelia, il cui dato dovrebbe attestarsi a quota 67,8 milioni di euro circa. Se il dato sarà ufficialmente confermato (lo scopriremo dal bilancio 2024/25 del Napoli) il georgiano avrà scavalcato Romelu Lukaku in questa classifica. Il belga fece mettere a referto una plusvalenza da 66,8 milioni per l’Inter.