FIFA, il presidente Infantino incontra Donald Trump: «Grazie per il sostegno»

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, è stato ricevuto dal neo eletto presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, a due giorni dall’insediamento alla Casa Bianca del successore di Joe Biden.

«Abbiamo discusso della Coppa del Mondo per Club FIFA di quest’estate e della Coppa del Mondo FIFA del 2026, due tornei veramente globali che gli Stati Uniti svolgeranno un ruolo fondamentale nell’ospitare», ha riferito sui suoi canali social Gianni Infantino.

«Grazie, signor Presidente, per il suo tempo e per il sostegno alla FIFA nei prossimi mesi, l’America accoglie il mondo e il calcio unisce il mondo», si legge nel messaggio. Il primo dei due appuntamenti in programma è il Mondiale per Club, che prenderà il via a giugno del 2025 e vedrà protagoniste – tra le altre squadre – anche Inter e Juventus.