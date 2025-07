La Juventus ricorda Gianluca Vialli con una collezione dedicata

«Il pensiero della vittoria, la volontà feroce per raggiungerla. Quello disegnato da Gianluca è stato un percorso che lo ha visto protagonista di tappe bellissime vissute nei suoi anni in bianconero. Per scrivere la storia, a volte, non serve poi tanto tempo. Servono piuttosto classe, carisma e volontà d’acciaio. Ciò che Gianluca Vialli ha sempre avuto».

Per onorare la sua memoria, e per rendere omaggio al suo stile unico, Juventus e Adidas – con il supporto e la collaborazione della Fondazione Vialli e Mauro – presentano una collezione esclusiva ispirata alla sua leggenda. Un progetto che unisce sport e stile, passione e valori. Un tributo autentico, pensato per chi ha amato e continua ad amare Gianluca. Un modo per tenere viva la sua eredità, con lo stile che lo ha sempre contraddistinto.