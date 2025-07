Mondiale per Club, ipotesi intervallo più lungo per la finale del torneo

Il grande caldo negli Stati Uniti e il fatto di giocare partite ufficiali in questo periodo dell’anno stanno mettendo la FIFA di fronte all’opportunità di affrontare alcune valutazioni sulla salute dei giocatori in vista della finalissima del Mondiale per Club, in programma domenica 13 luglio, alle ore 21 italiane.

Come riporta il quotidiano britannico The Times, il massimo organo del calcio presieduto da Gianni Infantino, e organizzatore del torneo, sta valutando di prolungare il tempo a disposizione delle squadre durante l‘intervallo e quindi sfondare il muro dei 15 minuti stabilito dalle sue norme, che vengono anche fatte rispettare in maniera rigida durante gli impegni. La stessa cosa succede per le competizioni UEFA, ma anche in quelle nazionali, come si è visto con la Premier League e il caso Manchester City nella stagione scorsa.

Al momento non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte della FIFA, anche se sembra che una riflessione sia davvero in corso con la sensazione che si concederà una proroga, ancora da definire nell’esatto quantitativo di tempo, nella durata dell’intervallo fra primo e secondo tempo.

Inoltre, una pausa più lunga permetterebbe alla FIFA di organizzare uno spettacolo di metà partita in pieno stile NFL, che vedrà protagonisti il prossimo 13 luglio al MetLife Stadium Chris Martin dei Coldplay, il cantante colombiano J Balvin, la rapper statunitense Doja Cat e la cantautrice nigeriana Tems.

Una sponda a favore della FIFA però potrebbe arrivare direttamente dal sindacato internazionale dei calciatori, FIFPro, che di recente ha avanzato la richiesta che l’intervallo durante questo Mondiale per Club fosse portato a 20 minuti così da permettere ai giocatori un periodo di ripresa più lungo con il giusto spazio per idratarsi al meglio prima di ricominciare la partita.