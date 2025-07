Saint-Maximin shock: «Al Fenerbahçe hanno provato a doparmi». Il club annuncia azioni legali 

«Sono una persona onesta, e non mi piace mettere le persone in situazioni delicate. Ma sono arrivato a una fase in cui non ho più paura di nulla. Hanno provato a doparmi, iniettandomi sostanze senza senso. Al Fenerbahçe mi sono trovato in situazioni assurde, che inevitabilmente mi hanno segnato».

Così, due giorni fa, Allan Saint-Maximin — attaccante francese che nella scorsa stagione è stato in prestito dal club saudita Al-Ahli — ha descritto con frasi shock la sua esperienza con il Fenerbahçe, ora allenato da José Mourinho. Dopo un inizio di stagione molto promettente, le sue prestazioni hanno subito un calo significativo, al punto che lo stesso allenatore lo ha criticato pubblicamente per non allenarsi come avrebbe dovuto.

«Può anche modificare le foto se vuole… ma non si è allenato per quattro giorni consecutivi negli ultimi tre mesi», aveva detto il tecnico. Durante una conversazione sul canale YouTube del francese Zack Nani, Saint-Maximin ha ripercorso tutta la sua carriera calcistica, soffermandosi in particolare sul periodo in Turchia.

Dopo aver elogiato il calore dei tifosi, ha iniziato a parlare di complotti, minacce e mancanza di empatia da parte del club, che — a suo dire — non si è preoccupato nemmeno quando suo padre stava morendo in ospedale. «L’unica cosa che importava era la partita importante che avevamo. Ma dove sta il lato umano? Nel momento in cui sono più a terra, proteggimi, no?», ha denunciato il giocatore.

Secondo Saint-Maximin, l’instabilità vissuta al Fenerbahçe ha influito profondamente sul suo rendimento, tanto da costringerlo a un confronto diretto con José Mourinho per «parlare da uomini». Il calciatore ha aggiunto che «nonostante tutto, ho cercato di dare il massimo. Ho parlato con Mourinho, che è un allenatore eccezionale e che rispetto molto. Mi ha aiutato nel mio percorso, ma purtroppo non abbiamo raggiunto gli obiettivi. Anche a lui, però, hanno messo molti bastoni tra le ruote».

L’incredulità è arrivata fino ai piani alti del club turco, che ha risposto con un comunicato ufficiale, annunciando azioni legali nei confronti del giocatore: «Abbiamo seguito con stupore le dichiarazioni rilasciate da Allan Saint-Maximin, che ha indossato la nostra maglia nella stagione 2024-25, sui social media».

«La distorsione dei fatti da parte dell’atleta in merito al trattamento medico ricevuto dopo un problema di salute rappresenta un tentativo di danneggiare la reputazione del nostro club. Come Club Sportivo Fenerbahçe, desideriamo informare il pubblico che faremo valere tutti i nostri diritti legali contro qualsiasi affermazione fuorviante o distorta che possa ledere la nostra immagine», ha concluso la società.