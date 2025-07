Mondiale per Club, le due semifinali in diretta in chiaro su Mediaset 

Il Mondiale per Club si prepara a proseguire con la fase a eliminazione diretta, che metterà in mostra le due semifinali del torneo nei prossimi giorni. Si partirà martedì 8 luglio con il primo dei due incontri, che saranno trasmessi tutti in diretta e gratuitamente su DAZN, broadcaster globale della competizione.

Le due partite saranno tuttavia disponibili anche sulle reti Mediaset, grazie all’accordo di sublicenza siglato dalle due emittenti per il torneo in Italia. Per quanto riguarda le semifinali, la tv di Cologno Monzese manderà in onda entrambi i match, prima di chiudere con la finalissima della competizione.

Semifinali Mondiale per Club in chiaro – Le sfide sulle reti Mediaset

Queste, dunque, le partite che trasmetterà DAZN e che saranno visibili anche in tv sulle reti Mediaset:

Martedì 8 luglio 2025, ore 21.00 – Fluminense-Chelsea (Canale 5)

(Canale 5) Mercoledì 9 luglio 2025, ore 21.00 – PSG-Real Madrid (Canale 5)

A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini con Alessandro Matri, Alessio Tacchinardi, Riccardo Trevisani, Federica Zille, Graziano Cesari per tutti i casi di moviola e Claudio Raimondi per le trattative di mercato