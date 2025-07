Inter, Asllani verso il Betis? Quanto vale il centrocampista a bilancio 

Il futuro di Kristjan Asllani potrebbe essere lontano dall’Inter. Il centrocampista è arrivato in nerazzurro ormai tre anni fa, ma non è mai riuscito a conquistarsi i gradi da titolare con Simone Inzaghi e a convincere i tifosi. Classe 2002, il calciatore potrebbe ora decidere di tentare una nuova esperienza altrove.

Su di lui si starebbe muovendo il Betis di Siviglia, pronto a investire per portarlo nella Liga spagnola. Il club sta cercando di assicurarsi un sostituto di Johnny Cardoso il prima possibile, visto che il giocatore statunitense è pronto a partire in direzione Atlético Madrid. Cifre chiare sulla possibile cessione ancora non ci sono, con Inter e Betis che si dovranno sedere a un tavolo per discuterne.

Asllani plusvalenza Inter – Il valore del calciatore a bilancio

Ma quanto vale attualmente Asllani a bilancio? E quanto dovrebbe incassare il club nerazzurro per evitare quantomeno una minusvalenza? Guardando gli ultimi dati ufficiali a disposizione, al 30 giugno 2024 il valore netto di Asllani era pari a poco meno di 9,6 milioni di euro. Considerando il contratto in scadenza nel 2027, questa cifra è scesa a circa 6,4 milioni al 30 giugno 2025.

E’ questa la cifra minima che l’Inter dovrà dunque incassare per evitare di fare registrare una minusvalenza a bilancio, mentre oltre i 6,4 milioni sarà plusvalenza. A tutto questo si aggiungerebbe eventualmente il risparmio su stipendio e ammortamento, che per Asllani ammonta complessivamente a quasi 4,7 milioni di euro.