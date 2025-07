Tentata estorsione e mobbing: Mbappè ritira la denuncia contro il PSG

Gli avvocati dell’attaccante del Real Madrid Kylian Mbappé hanno ritirato lunedì la denuncia contro il Paris Saint-Germain (sua ex squadra) per mobbing e tentata estorsione di firma, presentata il 16 maggio e che aveva portato all’apertura di un’inchiesta giudiziaria da parte della procura di Parigi il 24 giugno, con la nomina di due giudici istruttori.

Il calciatore del Real Madrid e il suo entourage – secondo quanto riportato da L’Equipe – desiderano placare i toni sul piano legale e concentrarsi esclusivamente sull’aspetto sportivo. Resta vivo però il ricorso contro il club parigino per ottenere i 55 milioni di euro di stipendi e premi non pagati relativi agli ultimi mesi di contratto con la società della capitale.

Da alcuni giorni, spiega il quotidiano sportivo francese, i rapporti tra Mbappé e il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi si sono rasserenati, come dimostrano le recenti dichiarazioni del numero uno qatariota il 10 giugno: «Quest’anno siamo stati fortunati anche senza di lui, ma gli auguro il meglio al Real, di cuore».

I due potrebbero incontrarsi mercoledì, prima o dopo la semifinale del Mondiale per Club che metterà di fronte proprio PSG e Real Madrid, sfida in programma nel New Jersey.