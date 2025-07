Davide Ancelotti si separa da papà Carlo: sarà l'allenatore del Botafogo

La carriera da allenatore di Davide Ancelotti, figlio di Carlo, è pronta per partire in autonomia. Dopo anni da vice del nuovo commissario tecnico del Brasile, Ancelotti jr è pronto a guidare la sua prima squadra da uomo copertina.

Come riportano i media brasiliani, infatti, Davide Ancelotti è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Botafogo. La società sudamericana, che ha partecipato al Mondiale per Club uscendo agli ottavi nel derby contro il Palmeiras, ha scelto il tecnico italiano, classe 1989, per sostituire il portoghese Renato Paiva.

L’accordo tra le parti, in attesa dell’ufficialità, sarebbe stato raggiunto durante la giornata di domenica e Ancelotti è atteso a Rio de Janeiro nei prossimi giorni per siglare il contratto. Si interrompe quindi la collaborazione con il padre iniziata nel 2012 e che lo ha portato a lavorare in coppia in quattro squadre diverse: Bayern Monaco, Napoli, Everton, Real Madrid.

In attesa dell’accordo ufficiale, il campionato brasiliano prosegue con il Botafogo che dovrà affrontare il Vasco da Gama, ma sulla panchina dei bianconeri ci sarà Claudio Caçapa, assistente tecnico permanente del club. L’esordio di Davide Ancelotti come nuovo allenatore, quindi, dovrà attendere e potrebbe avvenire giovedì 17 luglio nella sfida casalinga contro il Vitoria.

Nonostante Davide Ancelotti potrebbe ricoprire il doppio ruolo, allenatore del Botafogo e assistente del padre nel Brasile, secondo le ultime indiscrezioni sembra che il giovane tecnico voglia concentrarsi al 100% sulla sua nuova avventura in solitaria. E quasi sicuramente lo farà sotto gli occhi del padre che andrà a visionare alcuni calciatori del Botafogo per la nazionale, con un occhio anche sul lavoro del figlio pronto a sedersi sulla panchina del club di proprietà di John Textor, di recente alle prese con i problemi economici del Lione.