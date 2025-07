L'Inter e la clausola di Dumfries: l'impatto a bilancio in caso di cessione 

A partire da domani e per i successivi sette giorni, Denzel Dumfries potrebbe decidere il proprio futuro all’Inter. Sarà infatti attiva la clausola rescissoria da 25 milioni, il prezzo che consentirebbe a un altro club di portarlo lontano dall’Italia, stabilito quando l’olandese si decise a firmare il suo rinnovo di contratto.

I 25 milioni in questione vanno pagati in un’unica soluzione, sul momento, e Dumfries compirà 30 anni nella prossima stagione. In quella appena passata, l’esterno destro si è arrampicato ad altezze mai toccate: ha segnato 11 reti, come mai prima, e due esultanze sono arrivate in casa del Barcellona, in una semifinale di andata clamorosa.

Inter plusvalenza Dumfries – L’impatto della cessione sui conti

Ma come impatterebbe il suo addio sui conti dell’Inter? A quanto ammonterebbe la plusvalenza in caso di cessione per i fatidici 25 milioni di euro? Partendo dai dati ufficiali a disposizione, il valore netto di Dumfries a bilancio era pari a poco più di 4,2 milioni di euro al 30 giugno 2024 (quando il contratto era in scadenza a giugno 2025).

A fine novembre dello scorso anno è arrivato il rinnovo al 30 giugno 2028 – con l’inserimento della clausola – che ha portato così il valore netto al 30 giugno 2025 a circa 1,8 milioni di euro. Dunque, in caso di cessione in questa sessione di mercato per 25 milioni, la plusvalenza per l’Inter ammonterebbe a circa 23,2 milioni di euro.

Non solo. L’effetto sui conti della stagione sarebbe addirittura superiore, dal momento in cui l’Inter risparmierebbe anche sulla quota di ammortamento da circa 600mila euro e sullo stipendio lordo da oltre 5,2 milioni di euro, per un impatto complessivo – plusvalenza compresa – da 29 milioni di euro circa.