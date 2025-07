Serie A Enilive, cambia il logo del torneo per la stagione 2025/26 

Manca ancora più di un mese alla ripartenza della Serie A, ma la nuova stagione è di fatto già cominciata. Alcuni club hanno già ripreso i lavori in vista del nuovo corso – il Milan, per esempio –, mentre altri dovranno necessariamente attendere a causa del protrarsi della stagione precedente (Inter e Juventus).

Nel frattempo, tutto è stato definito: dal calendario ai big match che saranno trasmessi da Sky e DAZN, passando per la programmazione delle giornate particolari. Si ripartirà nel weekend del 23-24 agosto, con il Napoli Campione d’Italia ad aprire il campionato e la nuova Inter di Cristian Chivu a chiudere la giornata.

Tra le novità che la stagione 2025/26 porterà con sé c’è anche un piccolo restyling del logo del campionato. Logo che, come noto, è cambiato nell’estate del 2024 quando Enilive (società del gruppo Eni) ha sostituito TIM come sponsor della competizione, firmando un accordo che sarà valido fino al 30 giugno 2027.

Le modifiche per questa stagione sono meno evidenti, chiaramente. Tuttavia, il nuovo logo presenta il celebre “cane a sei zampe” di Eni (che secondo l’interpretazione ufficiale della società rappresenta le quattro ruote dell’automobile e le due gambe del guidatore) nella sua figura intera, e non tagliato a metà come nella versione precedente.

Il logo in uso nella stagione 2024/25

Il nuovo logo sarà utilizzato per tutta la cartellonistica ufficiale della prossima stagione e nelle patch apposte sulle maniche delle maglie da gioco dei calciatori.