Mentre il Manchester City è impegnato nel Mondiale per Club, in cui ha esordito con una vittoria per 2-0 contro il Wydad di Casablanca, la Premier League ha comminato a una multa al club di proprietà del City Football Group.

La sanzione, comunicata nella giornata di ieri, si rifà alla regola 33 della Premier League relativa agli obblighi che tutte le squadre del massimo campionato inglese devono rispettare sull’orario di inizio delle partite e dei secondi tempi di tutti gli incontri.

La Premier League, nel caso del Manchester City, ha riscontrato 10 violazioni in nove partite durante la stagione 2024/25, durante le quali la squadra di Guardiola ha ritardato l’inizio del calcio di inizio del secondo tempo in otto partite differenti, mentre la gara è iniziata in ritardo due volte. I ritardi vanno da un minuto e 29 secondi fino a due minuti e 22 secondi.

Per queste violazioni, che si sono concentrate tra ottobre e febbraio, il Manchester City dovrà pagare una multa da 1,1 milioni di sterline, pari a oltre 1,2 milioni di euro. «Le regole relative ai calci d’inizio e alle riprese del gioco servono a garantire che l’organizzazione della competizione si mantenga ai massimi standard professionali e offrano certezze ai tifosi e ai club partecipanti. Inoltre, assicurano che la trasmissione di ogni partita di Premier League rispetti la programmazione prevista», si legge nella nota della Premier League.