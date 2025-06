Gialli e rossi fino a 21mila euro: il costo dei cartellini al Mondiale per Club 

Non soltanto il rischio (o la certezza) di una squalifica. Le sanzioni disciplinari al nuovo Mondiale per Club a 32 squadre ideato dalla FIFA hanno un costo che va oltre i confini del terreno di gioco, e si pagano care. Il dettaglio emerge dal Codice Disciplinare della FIFA, integrato con le ammende legate al torneo in corso di svolgimento negli Stati Uniti d’America.

Così come accade per gli altri tornei organizzati dalla Federcalcio mondiale, anche la Coppa del Mondo per Club prevede sanzioni economiche per i calciatori che ricevono cartellini gialli o cartellini rossi (siano essi il risultato di espulsioni dirette o di una somma di ammonizioni ottenute durante le partite).

Ma quanto costano le sanzioni disciplinari? Nel dettaglio, queste le multe per chi viene ammonito o espulso:

Cartellino giallo – 10mila franchi svizzeri (10.600 euro circa)

Cartellino rosso indiretto – 15mila franchi svizzeri (15.900 euro circa)

Cartellino rosso diretto – 20mila franchi svizzeri (21.300 euro circa)

Comportamento antisportivo della squadra – 15mila franchi svizzeri (15.900 euro circa)

L’ammenda per quanto riguarda il comportamento antisportivo della squadra viene imposta in aggiunta alle sanzioni individuali nel caso in cui il direttore di gara infligga sanzioni disciplinari a cinque o più giocatori della stessa formazione durante una partita.

Sulla base di queste indicazioni, possiamo dire che le prime due partite del nuovo Mondiale per Club sono costate piuttosto care a Inter e Juventus. Per i nerazzurri sono arrivati tre cartellini gialli, con conseguente sanzione di 30mila franchi, mentre per i bianconeri siamo addirittura a 40mila franchi per quattro ammonizioni.