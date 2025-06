Addio Eurosport, Sky lancia due nuovi canali per lo sport: ecco le novità

Nuovi canali Sky Sport in arrivo. A partire dalla mezzanotte tra il 30 giugno e il 1° luglio 2025, l’offerta sportiva di Sky cambia volto. I canali Eurosport 1 (canale 210) e Eurosport 2 (canale 211), come anticipato da Calcio e Finanza, non saranno più disponibili sulla piattaforma, a seguito della scadenza dell’accordo con Warner Bros. Discovery. Inoltre, anche l’app discovery+ sarà rimossa da Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

In loro sostituzione, Sky arricchisce la propria proposta per lo sport: Sky Sport Legend e Sky Sport Mix, pensati per offrire agli abbonati un’esperienza ancora più completa.

Nuovi canali Sky: sul 210 la storia dello sport ogni giorno

Sky Sport Legend sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky senza costi aggiuntivi. Il canale sarà interamente dedicato ai grandi momenti dello sport mondiale, con partite storiche, documentari e speciali sui protagonisti che hanno fatto la storia.

Tra i contenuti in programmazione:

I film ufficiali dei Mondiali di calcio

Le finali più emozionanti della UEFA Champions League

L’impresa della Nazionale italiana di basket del 1999

Programmi cult come Il Processo di Biscardi e Fair Play di Rino Tommasi

Documentari come Scugnizzi per sempre, dedicato alla Juvecaserta del 1991

La serie Celtics City – Il regno del basket prodotta da HBO

La miniserie Sky Original su Muhammad Ali, girata negli USA

Un canale perfetto per chi ama rivivere i grandi momenti dello sport e scoprire le storie dei campioni del passato.

Nuovi canali Sky: sul 211 il meglio dello sport dell’estate

Sky Sport Mix sarà il nuovo canale multisport dedicato agli eventi live dell’estate. Il debutto sarà con Diretta Wimbledon, che permetterà di seguire il torneo di tennis più importante al mondo con una copertura completa e dinamica da tutti i campi.

Il canale sarà incluso per tutti gli abbonati al pacchetto Sky Sport.

Entrambi i canali, Sky Sport Legend e Sky Sport Mix, saranno visibili anche in streaming tramite Sky Go e NOW, per non perdere neanche un minuto di sport, ovunque ci si trovi.