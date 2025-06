Il 30 giugno è la data che segna la fine della stagione e l’inizio di quella successiva. Come ogni anno, i club fanno i conti per capire come e quante risorse investire sul mercato, conseguenza di un costo della rosa che si può alleggerire grazie agli addii di quei calciatori che terminano il loro periodo di prestito o il cui contratto è in scadenza.

Per quanto riguarda l’Inter, movimenti di questo tipo quest’anno sono limitati solamente a due calciatori: gli attaccanti Joaquin Correa e Marko Arnautovic, i cui contratti scadono proprio oggi, liberando uno spazio importante sui conti 2025/26. Anche l’intesa che lega all’Inter il portiere Raffaele Di Gennaro è in scadenza al termine di questa stagione, ma sembra che l’estremo difensore rimarrà ancora in nerazzurro.

Nel frattempo, grazi a queste due uscite, l’Inter libererà in totale quasi 25 milioni di euro a bilancio. Si tratta degli oltre 14,9 milioni sostenuti per Correa, tra stipendio lordo e ammortamento, e degli oltre 9,7 milioni di euro per Arnautovic. I due calciatori lasciano dopo non aver decisamente rispettato le attese che si erano create con i loro acquisti e saranno sostituiti da Ange-Yoan Bonny (in arrivo dal Parma) e probabilmente dal giovane Francesco Pio Esposito. Come detto, resta da capire cosa farà l’Inter con Raffaele Di Gennaro, anche se il peso dell’estremo difensore sui conti è molto relativo (meno di 300mila euro tra stipendio lordo e ammortamento). Non è stato invece inserito in tabella Eddie Salcedo. Pur essendo in scadenza a giugno 2025, il suo residuo a bilancio era già stato svalutato nel corso dell’esercizio 2023/24.

Va ricordato che questi minori costi potranno essere compensati da eventuali maggiori costi legati al ritorno di alcuni calciatori da esperienze in prestito. Tuttavia, sul fronte dei rientri, l’Inter avrà a disposizione tutta la sessione di mercato estiva per lavorare a eventuali nuovi cessioni o nuovi prestiti.