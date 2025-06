Il 30 giugno è la data che segna la fine della stagione e l’inizio di quella successiva. Come ogni anno, i club fanno i conti per capire come e quante risorse investire sul mercato, conseguenza di un costo della rosa che si può alleggerire grazie agli addii di quei calciatori che terminano il loro periodo di prestito o il cui contratto è in scadenza.

Per quanto riguarda il Milan, movimenti di questo tipo quest’anno riguarderanno ben sei calciatori, molti dei quali arrivati nel mercato di gennaio: gli attaccanti Joao Felix, Tammy Abraham, Luka Jovic e Riccardo Sottil; oltre ai difensori Alessandro Florenzi e Kyle Walker. Tra prestiti che si chiudono e contratti in scadenza, i rossoneri libereranno uno spazio importante sui conti 2025/26.

Grazie a queste uscite, il Milan libererà in totale circa 32 milioni di euro a bilancio. Il calciatore più pesante è il portoghese Joao Felix, che tra ammortamento e stipendio è costato quasi 9 milioni di euro per metà stagione. Meno caro Tammy Abraham (7,4 milioni circa), mentre il terzo posto è occupato da Alessandro Florenzi, mai disponibile durante la stagione 2024/25 e con un ingaggio molto pesante. Non è stato riscattato neanche Kyle Walker, arrivato dal Manchester City per cercare di portare una leadership che al Milan è mancata in questa stagione. Insieme a lui, salutano infine anche l’attaccante Luka Jovic (in scadenza) e l’esterno d’attacco Riccardo Sottil, che fa ritorno alla Fiorentina.

Va ricordato che questi minori costi potranno essere compensati da eventuali maggiori costi legati al ritorno di alcuni calciatori da esperienze in prestito. Tuttavia, sul fronte dei rientri, il Milan avrà a disposizione tutta la sessione di mercato estiva per lavorare a eventuali nuovi cessioni o nuovi prestiti.