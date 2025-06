Verso la rottura tra Discovery e Sky: stop a Eurosport sulla pay-tv dal 1° luglio

Si va verso la rottura tra Sky Italia e Warner Bros. Discovery per quanto riguarda la disponibilità dei canali Eurosport sulla pay-tv di Comcast. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, le trattative si sono arenate e sembra ormai certa la rottura tra i due gruppi e l’uscita dalla piattaforma Sky di alcuni canali Warner Bros. Discovery, tra cui Eurosport 1, Eurosport 2 e Discovery Channel.

In questo scenario è facile pensare che Sky punterà a rafforzare ulteriormente l’offerta Sky Sport per sostituire i canali in uscita. Sul fronte dei diritti sportivi, infatti, dopo l’annuncio delle partite di Nations League e delle Qualificazioni ai Mondiali 2026, è molto probabile che Sky stia per rinnovare tutti i diritti esclusivi “in scadenza”, come la Bundesliga per il calcio e Wimbledon per il tennis, e sia, come trapelato di recente, fortemente interessata al basket. Inoltre, il capo dello sport, Perrelli, ha già confermato in un’intervista che sono in corso le trattative per la MotoGP.

A pesare sull’orientamento di Sky a non procedere verso il rinnovo, secondo quanto si apprende, avrebbe contribuito l’ampia disponibilità in chiaro di alcuni contenuti chiave dell’offerta di Eurosport, in particolare le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, ma anche il ciclismo e gli sport invernali.

Gli unici eventi di valore a cui Sky dovrà rinunciare saranno i due tornei dello Slam in mano a Eurosport, Australian Open e Roland Garros (la cui edizione più recente si è chiusa lo scorso weekend con il successo di Alcaraz su Sinner).

In particolare, il torneo parigino che Warner Bros. Discovery ha appena rinnovato fino al 2030 e che, a differenza di quello australiano, si disputa in orari migliori per il pubblico italiano. Quel che è certo è che, con l’uscita dalla piattaforma Sky – dove tra l’altro registra la maggior parte degli ascolti – Eurosport dal 1° luglio non sarà più rilevata da Auditel.