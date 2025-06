E’ una giornata chiave quella che la Serie B si prepara a vivere di fronte al Tribunale federale nazionale. Prima della gara di andata valida per i playout – che vedrà protagoniste Sampdoria e Salernitana allo stadio Ferraris, domenica 15 giugno – si discuterà il ricorso presentato proprio dai campani contro la disputa delle due partite.

Nel dettaglio, di fronte all’organismo federale si discuterà se accogliere l’istanza cautelare presentata dal club di Danilo Iervolino, che chiede la sospensione dello spareggio, contro i provvedimenti adottati dalla Lega Serie B il 18 maggio (rinvio senza fissazione di nuove date del primo playout alla vigilia dell’andata) e quello del 7 giugno (fissazione dei giorni dello spareggio senza indicare le squadre).

Se il ricorso sarà accolto occorrerà discuterlo nel merito, con l’udienza già fissata per giovedì 19 giugno. A quel punto, apparrebbe difficile la regolare disputa del playout, poiché si entrerebbe nel merito in una data successiva a quella stabilita per la partita di andata. L’ipotesi più realistica è un nuovo slittamento dello spareggio.