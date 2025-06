Vlahovic-Juve, aria di addio? Quanto costa al club e la cifra per la plusvalenza

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è incerto, ma dovrà essere definito con chiarezza nelle prossime settimane. La stagione sotto la gestione di Thiago Motta e di Tudor non ha dato i risultati sperati all’attaccante serbo, che ha messo a segno un totale di 15 reti in stagione tra i 10 realizzati in campionato, i 4 in Champions League e una marcatura in Coppa Italia. Troppo poco per quello che dovrebbe essere uno dei leader e trascinatori della squadra.

Il calciatore è il più pagato della rosa bianconera e dell’intera Serie A – 10,5 milioni di euro netti in questa stagione, che saliranno a 12 nella prossima – e per portarlo a Torino dalla Fiorentina la Juventus ha messo sul piatto oltre 85 milioni di euro (questo l’ultimo costo storico ufficiale reperibile dal bilancio del club bianconero al 31 dicembre 2024). Tra il rendimento e i costi da sostenere, non è dunque da escludere un addio, con il Milan che sarebbe tra i club alla finestra per un potenziale investimento.

Quanto costa Vlahovic? Il peso dell’attaccante sui conti della Juventus

Ma quanto è costato Vlahovic alla Juventus nel 2024/25? Quanto costerebbe ai bianconeri nella prossima stagione? E quanto dovrebbe incassare il club per fare registrare una plusvalenza in estate? Partendo dal costo del calciatore, la quota ammortamento di Vlahovic per questa stagione è stata pari a 19,55 milioni di euro. Cifra a cui si aggiungono 19,43 milioni di euro di stipendio lordo, per un peso complessivo a bilancio che è stato pari a 38,98 milioni di euro.

Costo che per la Juventus crescerà ulteriormente nella prossima stagione, con il club che dovrebbe sostenere uno stipendio da 12 milioni di euro netti (22,2 milioni di euro lordi) per un totale di 41,75 milioni di euro di peso a bilancio. Al 31 dicembre 2024 il valore netto a bilancio del giocatore era pari a poco più di 29,3 milioni di euro, cifra che a giugno del 2025 è scesa a 19,55 milioni di euro circa, considerando il contratto in scadenza a giugno 2026.

Quanto costa Vlahovic? L’ipotesi plusvalenza

A giugno del 2025, il valore netto di Vlahovic è dunque pari a circa 19,55 milioni di euro. E’ dunque questa la cifra minima che la Juventus dovrà incassare in caso di cessione per non fare registrare una minusvalenza (e di conseguenza, l’incasso oltre questa cifra sarà tutta plusvalenza), un prezzo sicuramente abbordabile per l’attaccante, sul quale pesa però un ingaggio particolarmente elevato.

Resta da capire se ci siano i margini tra la punta e la Juventus per discutere un rinnovo al ribasso: quel che è certo è che non sarà possibile proseguire alle cifre attuali. L’alternativa sarebbe quindi la cessione, con una valutazione di partenza dei bianconeri intorno ai 40 milioni di euro. E’ facile però immaginare che il serbo riceverà offerte inferiori al suo attuale stipendio: da capire se le accetterà per provare una nuova avventura o se “punterà i piedi” in attesa di andare a scadenza.