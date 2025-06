Si chiude l’era Discovery su Sky: da domani stop ai canali Eurosport sulla pay-tv

Dopo la rottura tra Sky Italia e Warner Bros. Discovery, anticipata da Calcio e Finanza nei giorni scorsi, si chiuderà alla mezzanotte di oggi l’era di Eurosport sulla pay-tv di Comcast. Le trattative si sono arenate e ora è diventata certa la rottura tra i due gruppi e l’uscita dalla piattaforma Sky di alcuni canali Warner Bros. Discovery, tra cui Eurosport 1, Eurosport 2 e Discovery Channel.

A partire dal 1 luglio 2025, infatti, i canali Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211) non sarano quindi più disponibili su Sky, a seguito della scadenza dell’accordo con Warner Bros. Discovery. L’app discovery+ non sarà più disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass

A pesare sull’orientamento di Sky a non procedere verso il rinnovo, come anticipato da Calcio e Finanza, avrebbe contribuito l’ampia disponibilità in chiaro di alcuni contenuti chiave dell’offerta di Eurosport, in particolare le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, ma anche il ciclismo e gli sport invernali.

Gli unici eventi di valore a cui Sky dovrà rinunciare saranno i due tornei dello Slam in mano a Eurosport, Australian Open e Roland Garros (la cui edizione più recente si è chiusa lo scorso weekend con il successo di Alcaraz su Sinner).

In particolare, il torneo parigino che Warner Bros. Discovery ha appena rinnovato fino al 2030 e che, a differenza di quello australiano, si disputa in orari migliori per il pubblico italiano. Quel che è certo è che, con l’uscita dalla piattaforma Sky – dove tra l’altro registra la maggior parte degli ascolti – Eurosport dal 1° luglio non sarà più rilevata da Auditel: secondo stime di mercato, circa il 60-70% dell’audience complessiva di Eurosport in Italia proviene proprio da Sky.

Viene quindi meno per Sky l’offerta sportiva considerata complementare che include ciclismo, basket e sport invernali, ma si tratta di una perdita relativa, visto che comunque quasi tutti gli appuntamenti più importanti vengono già ora trasmessi in chiaro. In questo scenario è tuttavia facile pensare che Sky punterà a rafforzare ulteriormente l’offerta Sky Sport per sostituire i canali in uscita. Sul fronte dei diritti sportivi, infatti, dopo l’annuncio delle partite di Nations League e delle Qualificazioni ai Mondiali 2026, è molto probabile che Sky stia per rinnovare tutti i diritti esclusivi “in scadenza”, come la Bundesliga per il calcio e Wimbledon per il tennis, e sia, come trapelato di recente, fortemente interessata al basket. Inoltre, il capo dello sport, Perrelli, ha già confermato in un’intervista che sono in corso le trattative per la MotoGP.

Nell’offerta di Eurosport, oltre ai due Slam tennistici di cui sopra, restano le esclusive Vuelta e Giro delle Fiandre per il ciclismo, le Olimpiadi fino al 2034, gli eventi del Motosport come la 24 Ore di Le Mans e il campionato Wec, che vede fra i protagonisti una icona come Valentino Rossi. Il PGA Tour di golf e il biliardo con il World Tour di Snooker. Poi c’è il mondo dell’atletica con le maratone principali e il Grand Slam Track, il circuito su pista promosso da Michael Johnson. Per finire, gli sport di combattimento come la UFC e il wrestling della WWE.

