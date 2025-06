Nella giornata di ieri, Francesco Calvo ha lasciato il suo ruolo di Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus ed è pronto a vivere una nuova esperienza in Premier League con l’Aston Villa. Ma l’ex dirigente bianconero, negli ultimi mesi, ha lavorato a nuovi accordi di sponsorizzazioni.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sempre nella giornata di ieri è diventata ufficiale l’accordo come con la WhiteBit che comparirà sulla manica della maglia juventina garantendo una cifra annuale, come appreso da Calcio e Finanza, di 5 milioni di euro. Ma non è finita qui, visto che la Juve è vicina a ufficializzare la chiusura di un nuovo contratto con Adidas.

Il marchio tedesco attualmente è legato al club fino al 2028 con un compenso annuale pari a circa 46 milioni di euro, secondo l’ultimo dato disponibile. Una cifra che è scesa rispetto all’accordo iniziale dopo le note vicende giudiziarie affrontate dal club e all’esclusione dalle coppe europee successivamente decisa dalla UEFA, con un accordo con l’attuale dirigenza juventina.

Juve cifre Adidas – Il nuovo accordo: i dettagli

Ora, però, questo periodo è alle spalle, la Juventus ha centrato la seconda qualificazione consecutiva in Champions League e sta per avviare un nuovo progetto tecnico firmato da Damien Comolli con in panchina Igor Tudor, dopo la parentesi non propriamente felice con la coppia Giuntoli-Marotta. Proprio per questo, negli ultimi mesi da dirigente di Calvo è arrivata la chiusura del cerchio con Adidas per un accordo fino al 2038.

Un accordo che blinda in maniera quasi definitiva, visto che un margine di trattativa c’è sempre, la cifra che la Juve incasserà fino a quella data. In attesa dell’ufficialità, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, l’incasso annuale per il club bianconero dovrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro all’anno. Una cifra lontana rispetto all’accordo siglato qualche anno fa che garantiva circa 55 milioni di euro (ammontare che è stato rivisto al ribasso come detto in precedenza), ma che permette di sviluppare un rapporto solidissimo fra le due realtà vista la lunga validità.

Inoltre, va ricordato come questa estate la Juve si recherà per la seconda volta consecutiva nel quartier generale di Adidas a Herzogenaurach. E va ricordato anche la Juventus cuba all’interno di Adidas, circa 46 milioni di “venduto”. Questo nuovo accordo con Adidas, la novità WhiteBit e il doppio marchio Jeep-Visit Detroit come main sponsor, riscrivono completamente la maglia bianconera e la cifra totale che questa garantisce ogni anno al club.

Juve cifre Adidas – Quanto vale la maglia bianconera

Il parco sponsor per la divisa vede il nuovo arrivato WhiteBIT (sulla manica) con Cygames come retro sponsor. Il primo, come detto in precedenza, dovrebbe portare nelle casse bianconere circa 5 milioni a stagione, mentre secondo indiscrezioni il secondo versa 4 milioni di euro a stagione.

A questi va sommato il doppio sponsor Jeep-Visit Detroit (28/30 milioni di euro a stagione) e il nuovo accordo con Adidas da circa 40,8 milioni di euro. In particolare, l’accordo legato a Visit Detroit è una sponsorizzazione innovativa soprattutto sul fronte dei bonus, visto che sono previste cifre variabili legate al core business del nuovo partner del club bianconero. In totale, stando alle cifre a disposizione, la maglia della Juventus varrà mediamente intorno agli 80 milioni di euro a stagione a crescere a partire dalla prossima stagione.

Juve cifre Adidas – Il confronto con Inter e Milan

Per fare un confronto con le altre due big di Serie A che tengono testa a Inter e Milan sul fronte commerciale, i nerazzurri e i rossoneri si trovano attualmente alle spalle dei bianconeri nel complesso. La maglia dell’Inter vale intorno ai 62 milioni di euro (tenendo conto di Betsson, Nike, U-Power e Gate.Io), mentre la maglia del Milan si ferma a circa 54 milioni di euro (con Emirates, Puma, Bitpanda e MSC).

Di seguito, il dettaglio degli sponsor dell’Inter, tra cifre ufficiali (quando disponibili) e indiscrezioni:

Betsson – 30 milioni di euro

– 30 milioni di euro Nike – 21,250 milioni di euro

– 21,250 milioni di euro U-Power – 4,5 milioni di euro

– 4,5 milioni di euro Gate.io – 6 milioni di euro

– 6 milioni di euro TOTALE – 61,75 milioni di euro

Di seguito, il dettaglio degli sponsor del Milan, tra cifre ufficiali (quando disponibili) e indiscrezioni: