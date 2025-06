Barcellona, tra sponsor e Camp Nou: previsti ricavi oltre il miliardo dal 2027

A partire dal 2027, il Barcellona sarà la seconda società calcistica spagnola a superare il miliardo di euro di fatturato. Questo il risultato delle stime condotte dall’agenzia di rating statunitense Morningstar DBRS.

Inoltre, Morningstar DBRS ha alzato l’outlook creditizio del club blaugrana da stabile a positivo e ha confermato il rating BBB del debito associato ai lavori dell’Espai Barça. «Il club è riuscito a invertire la sua tendenza finanziaria grazie a una gestione più conservativa e alle prospettive di miglioramento legate al ritorno allo stadio», si legge.

Un cambio di paradigma sostanzioso rispetto alle difficoltà economiche che hanno caratterizzato il club blaugrana in materia di bilancio, con i catalani costretti ad azionare diverse leve economiche, come la vendita futura dei diritti televisivi, per assicurarsi la necessaria liquidita senza andare a intaccare troppo la squadra, che ha comunque dovuto adattarsi a una gestione più oculata, sia per le spese dei cartellini che per gli ingaggi.

Inoltre, a spingere le stime in alto è stato l’impatto che si prevede abbia il nuovo Spotify Camp Nou, che dovrebbe vedere il Barcellona giocare la sua prima partita nella struttura il prossimo settembre, dopo che il club ha richiesto alla Liga di disputare le prime quattro gare di campionato in trasferta così da ultimare i lavori.

Come detto, se le stime di Morningstar DBRS fossero confermate, il Barça riuscirebbe a superare il miliardo di euro di fatturato, risultato che ha ottenuto solamente il Real Madrid, senza contare i ricavi straordinari (come accaduto per esempio proprio per i blaugrana nel 2022/23, stagione che registrò un utile 304 milioni di euro).

L’agenzia di rating statunitense si basa sulla ripresa del business commerciale e dei ricavi da matchday per giustificare i propri calcoli. Nelle stime conteggiare da Morningstar DBRS si dà il Barcellona nelle prime due posizioni della Liga e ai quarti di finale di Champions League. Parallelamente, l’agenzia prevede che sia la UEFA sia la Liga imporranno di mantenere un rapporto costo del personale del 55% sui ricavi rettificati per le stagioni comprese tra il 2025 e il 2029.

Ed ecco che partendo dai ricavi 2024/25 intorno ai 900 milioni, e grazie la spinta del nuovo Camp Nou e di accordi di sponsorizzazione importanti come quello appena rinnovato da Nike, il miliardo venga superato a partire dal 2027. Un conteggio che non tiene conto di eventuali plusvalenze che potrebbe addirittura portar eil club catalano a raggiungere questo storico traguardo ancora prima in caso di cessioni molto remunerative, anche se all’orizzonte non sono previsti addii da parte dei gioielli attualmente a disposizione del tecnico Flick.