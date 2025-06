La Juventus ha annunciato questa mattina una nuova importante partnership con WhiteBIT, una delle più grandi piattaforme di scambio di criptovalute in Europa per traffico, che è diventata Official Cryptocurrency Exchange Partner e sponsor di manica del club bianconero. La nuova intesa sostituirà quella che la Juventus aveva siglato con Azimut all’inizio della passata stagione.

L’accordo, della durata di tre anni, «unirà due realtà dinamiche e ambiziose che condividono una visione comune orientata all’innovazione, alla costruzione di comunità solide e all’eccellenza dentro e fuori dal campo», si legge in una nota della Juventus. A partire dal Mondiale per Club 2025 e per le stagioni 2025/26, 2026/27 e 2027/28, il logo WhiteBIT sarà visibile sulla manica della maglia della prima squadra maschile.

Questa collaborazione strategica – spiega la Juventus nel comunicato di lancio della partnership – rafforza l’impegno del club bianconero nel campo della trasformazione digitale, esplorando le potenzialità delle nuove tecnologie per accrescere l’interazione con i tifosi e sostenere obiettivi commerciali e comunitari di lungo periodo.

Juventus cifre WhiteBIT – I dettagli dell’intesa

Ma quanto vale la nuova partnership siglata dalla Juventus? Le cifre ufficiali non sono state svelate. Tuttavia, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, l’accordo è in linea con quello siglato in precedenza con Azimut e dovrebbe prevedere un corrispettivo di circa 5 milioni di euro a stagione nel complesso. Rispetto all’intesa con il vecchio partner, nel caso di WhiteBIT la parte fissa è maggiore, mentre quella variabile è minore.