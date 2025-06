Ecco la nuova app My Sky: tutte le novità per gli abbonati

È arrivata la nuova app My Sky, completamente rinnovata grazie a una nuova interfaccia che offre un’esperienza d’uso più intuitiva e con suggerimenti personalizzati.

L’app, scaricabile dai principali store online, sarà d’ora in poi la porta principale per entrare nel mondo Sky. Con l’app My Sky, gli abbonati possono controllare in modo semplice i propri servizi, trovare i contenuti più in linea con i propri gusti, ricevere assistenza e scoprire i vantaggi di Sky Extra. Nei prossimi mesi l’app My Sky integrerà nuove funzionalità per semplificare sempre di più l’interazione dei clienti. La campagna di comunicazione dedicata prende il via oggi, con protagonisti Salvatore Esposito, Flavia Pennetta e Federica Masolin, per svelare le principali funzionalità.

La nuova Home fornisce consigli personalizzati su cosa guardare e racchiude tutto ciò che serve per tenere sotto controllo i propri abbonamenti, Sky TV, Sky Wifi e Sky Mobile. Presente anche una vetrina con i migliori contenuti Sky, tra Sport, Cinema e Intrattenimento, con trailer, video e highlights.

Completamente rinnovata anche la Guida TV: il nuovo layout più ordinato e intuitivo rende ancora più semplice trovare il contenuto desiderato. E per non perdere l’inizio del proprio programma preferito, è possibile impostare un promemoria per ricevere una notifica direttamente sul proprio smartphone. Nella sezione “Sky Extra”, i clienti iscritti al programma loyalty di Sky potranno scoprire tutti i vantaggi a loro riservati: sconti, promozioni speciali, contenuti in anteprima, esperienze memorabili e molto altro.

Con l’app My Sky è possibile avere anche tutta l’assistenza di cui si ha bisogno: il nuovo assistente virtuale Skyler aiuta a indirizzare la richiesta e fornire così tutto il supporto necessario. Sul fronte dell’accessibilità, inoltre, l’app My Sky è stata progettata per essere accessibile by design ed essere così davvero alla portata di tutti.

La campagna di comunicazione accompagna l’arrivo della nuova app: una coppia, indecisa su cosa guardare in TV, viene guidata alla scelta dalle funzionalità della nuova app. A rendere il racconto ancora più coinvolgente, tre testimonial d’eccezione: Salvatore Esposito, che consiglia film e serie “come farebbe un amico”; Flavia Pennetta, che mostra quanto sia facile non perdersi nessuna partita grazie ai promemoria; e Federica Masolin, che illustra i vantaggi esclusivi di Sky Extra. Dopo aver esplorato tutto quello che la nuova app è in grado di fare, i due protagonisti non possono che esclamare, sorpresi: “Incredibile, mi conosce davvero!”.

La campagna, creata e prodotta dalla Sky Creative Agency, è declinata su diversi mezzi: i canali TV della piattaforma Sky, digital, social e retail Sky.