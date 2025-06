Roma, nuova rivoluzione: verso l’addio il Ds Ghisolfi e il CEO Vitali

Nel giorno della presentazione di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore della Roma, il club giallorosso potrebbe perdere due pezzi da novanta della dirigenza. Si tratta dell’avvocato Lorenzo Vitali (Chief Administrative Officer), che dall’addio di Lina Souloukou è stato a tutti gli effetti una sorta di CEO ombra e del direttore sportivo Florent Ghisolfi, pur senza essere mai stato ufficialmente incaricato con questo ruolo.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le voci si sono rincorse già nella tarda mattinata a Trigoria, e dovrebbero trovare conferma già nella giornata odierna. Sul fronte Ghisolfi, alla famiglia Friedkin non sarebbe piaciuta la gestione del caso Svilar ad un passo dalla rottura se non ci fosse stato l’intervento risolutivo di Ranieri.

Ma sotto la lente d’ingrandimento c’è anche la mancata cessione di Angeliño all’Al-Hilal che sembrava ormai fatta ed invece è saltata sul più bello. Vanno inoltre aggiunti altri spifferi, riportati alla proprietà USA, riguardo ai difficili rapporti intercorsi tra Ghisolfi ed alcuni procuratori che hanno portato ad una valutazione seria del suo operato.

Curioso che questa mossa avvenga a metà giugno, con un mercato che dovrebbe esser già stato impostato almeno attraverso le linee guida e alla vigilia di un viaggio che il Ds avrebbe dovuto operare presumibilmente la prossima settimana in Sudamerica per parlare con alcune società di profili individuati dall’area scouting a Trigoria.

Diverso invece il discorso per l’avvocato Vitali, al quale si imputa un mancato cambio di passo per quanto riguarda la questione stadio. Già oggi si capirà qualcosa in più. Ghisolfi, infatti, è atteso in conferenza stampa insieme a Ranieri per presenziare alla conferenza di presentazione di Gasperini. Qualora non dovesse esserci, sarebbe semplicemente la conferma che il suo addio è imminente.

Per il suo incarico, stanno già circolando diverse candidature. Tra le tante, quella che ad oggi sembra trovare un minimo di conferma è quella dell’ex Direttore sportivo Frederic Massara, recentemente uscito dal Rennes, con un passato al Milan e già operativo nel club ai tempi di Pallotta.