La francese Axa in vantaggio su Allianz per rilevare Prima Assicurazioni 

Si avvicina alla fase conclusiva il processo di riassetto azionario della insurtech Prima Assicurazioni. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, sarebbe la multinazionale francese Axa in pole position per l’acquisizione della società. In corsa, ma più defilata, sarebbe invece la compagnia tedesca Allianz, attiva nel mondo del calcio come socio del Bayern Monaco (con una quota dell’8,33%) e come naming sponsor dello Juventus Stadium.

Axa e Allianz sono i due player restati in corsa dopo la fase delle offerte vincolanti. Un’esclusiva potrebbe essere concessa a breve. In gioco c’è il controllo di Prima Assicurazioni, una partita che potrebbe valere complessivamente oltre 1,5 miliardi di euro. Da diversi mesi è in corso un processo competitivo su Prima Assicurazioni, gestito dalla banca d’affari Goldman Sachs, dove hanno mostrato interesse le maggiori compagnie assicurative europee.

Prima Assicurazioni ha una compagine diversificata. Al momento il maggiore azionista è l’imprenditore Teodoro D’Ambrosio, tra i fondatori del gruppo, che possiede il 48% delle azioni dell’azienda. Una quota importante di Prima (circa l’8%) fa capo invece al top management. Tra gli azionisti ci sono anche grandi fondi di private equity e banche d’affari, come i player americani Blackstone e Goldman Sachs, che detengono rispettivamente il 27% e il 15%.

Il fondo di private equity Carlyle possiede un altro 2% circa. Se la cessione andrà in porto, sarà l’esito finale di un processo allo studio da diverso tempo. Già alla fine del 2023 era stata studiata una strategia d’uscita della insurtech italiana, ma in quel caso il processo aveva richiamato in gran parte fondi di private equity. Sul tavolo, inoltre, c’era un’ampia minoranza (si parlava del 30-40%) e non la vendita del 100% come oggi.

La quota di mercato della insurtech, guidata dall’amministratore delegato George Ottathycal, si avvicina ormai al 10% e nel 2025 il gruppo Prima punta a raccogliere premi per circa 1,6 miliardi di euro, anche sulla spinta dei mercati esteri che stanno diventando sempre più rilevanti. Entro la fine del 2027 il business plan prevede che circa un quarto delle polizze verrà prodotto fuori dai confini italiani.