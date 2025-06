Partite di Serie A all’estero, serve il via libera FIFA: ecco i paletti previsti

La FIFA è pronta a modificare il regolamento che attualmente disciplina le partite delle federazioni nazionali da poter disputare fuori dal territorio di pertinenza. L’accordo extragiudiziale fra FIFA e Relevent dei mesi scorsi, infatti, ha aperto alla possibilità di far giocare partite di campionato all’estero: una situazione a cui la Lega Serie A sta guardando con grande attenzione, considerando l’ipotesi di far giocare Milan-Como all’estero.

Nell’ottobre 2024, così, la FIFA ha istituito un gruppo di lavoro, il cui obiettivo è quello di studiare le potenziali modifiche ai regolamenti FIFA che disciplinano le partite internazionali e il comunicato stampa emesso a seguito della riunione del Consiglio FIFA dell’ottobre 2018 riguardante le partite fuori dal territorio nazionale, e di considerare un quadro giuridico rivisto a livello FIFA che si occupa di regole, procedure e processi per autorizzare partite o competizioni di calcio e i criteri da applicare per autorizzare tali partite o competizioni.

Regolamento partite Serie A estero – Le indicazioni della FIFA

Il gruppo di lavoro è composto da 15 membri:

Due rappresentanti delle Associazioni Membro;

Un rappresentante di ciascuna Confederazione (sei in totale);

Due rappresentanti dell’Associazione dei Club Europei (ECA);

Due rappresentanti di FIFPRO;

Due rappresentanti della World Leagues Association;

Un rappresentante di un organizzatore di partite.

Il gruppo di lavoro formulerà in modo indipendente le proprie raccomandazioni, ma il Consiglio della FIFA ha richiesto che basi le sue proposte sui principi di trasparenza, obiettività, non discriminazione e proporzionalità, tenendo conto dei seguenti fattori non esaustivi nel formulare le sue raccomandazioni, esplicitate nei seguenti 10 punti: