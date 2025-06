Serie A in campo all’estero? Ipotesi Australia per Milan-Como

Potrebbe essere proprio la Serie A il primo campionato nazionale a giocare una sua partita ufficiale in un paese estero.

Come riporta lo statunitense The Athletic, la Lega sarebbe in trattative orma da settimane per chiudere l’accordo con la Federcalcio australiana con l’obiettivo di far disputare Milan-Como, in programma nel weekend del 7-8 febbraio 2026, nella città di Perth, in Australia.

L’occasione per la Lega viene data soprattutto dal fatto che in quel periodo l’impianto di San Siro non sarà disponibile visto che per il 6 febbraio è prevista nell’impianto milanese la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Un evento che è stato preso in considerazione dalla Lega che ha infatti previsto l’esordio stagionale in campionato di Inter e Milan in casa così da togliere una sfida a San Siro a testa già nel primo turno della Serie A 2025/26. Tornando alla possibilità di giocare all’estero, questa sembra essere stata accolta con grande apertura a Casa Milan, mentre sull’altra sponda del Naviglio si è registrato un certo disinteresse.

La possibilità di far giocare partite ufficiali di un campionato nazionale all’estero è stata fin qui respinta dalla FIFA, che deve dare il suo permesso. Ma nell’aprile scorso Relevent Sports ha risolto una causa durata sei anni con la Federazione Calcistica degli Stati Uniti, aprendo la strada alla possibilità che le partite dei campionati europei si disputino fuori dai confini nazionali. Nel maggio 2024, la FIFA ha approvato la creazione di un gruppo di lavoro per esaminare potenziali modifiche alle proprie regole, dopo essere stata rimossa come imputata nella causa intentata da Relevent.

La Lega Serie A, che intanto continua le sue trattative per portare Milan-Como all’Optus Stadium di Perth, attende che la FIFA approvi a breve un regolamento che consenta la disputa di partite di campionato all’estero, anche se il gruppo di lavoro ha finora tenuto solo un incontro ufficiale. Questo è necessario, visto che le attuale norme vietano questa possibilità.

La Liga, dal canto suo, è stata la più attiva nel cercare di organizzare una partita all’estero. All’inizio di questa stagione — in particolare prima dell’accordo legale — aveva tentato di portare la partita casalinga del Barcellona contro l’Atletico Madrid allo stadio Hard Rock di Miami. La Federazione Spagnola di Calcio era però priva di un presidente stabile in quel periodo — durante lo scandalo che ha coinvolto l’ex presidente Luis Rubiales — e non fu in grado di portare a termine l’iniziativa.

La Liga cerca infatti di organizzare una partita di campionato negli Stati Uniti fin dal 2018, quando si cominciò a discutere dell’idea di disputare la gara tra Barcellona e Girona a Miami. La stessa ipotesi era stata ventilata anche dalla Premier League, ma sta desistendo per via della Football Supporters Association, organismo rappresentativo dei tifosi in Inghilterra e Galles, che ha dichiarato che se l’idea dovesse essere proseguita, verrebbe accolta «con un tackle a due piedi, da cartellino rosso diretto».

Proprio per questo, Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, ha dichiarato l’estate scorsa che la lega «non ha in programma» di disputare partite all’estero e che la questione non è stata formalmente discussa.