Ufficiale, il Milan cede Reijnders al City: l'impatto della cessione a bilancio

Il Milan dice addio a Tijjani Reijnders. È infatti ufficiale la cessione del centrocampista olandese al Manchester City, squadra che lo accoglierà in vista del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre. L’esperienza di Reijnders in rossonero si chiude così dopo due sole stagioni, l’ultima in particolare impreziosita da un totale di 54 partite e 15 gol in tutte le competizioni.

«AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tijjani Reijnders al Manchester City FC», si legge nella nota del Milan. «Il Club ringrazia Tijjani per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali», conclude il club rossonero.

Il Milan saluta così uno dei pezzi più pregiati della sua rosa e dovrà ora lavorare sul mercato per sostituirlo adeguatamente. Le voci parlano di un arrivo di Luka Modric, ma il reparto dovrà essere aggiustato anche sulla base di eventuali rientri da prestiti o riscatti che matureranno nelle prossime settimane.

Ma quanto porterà nelle casse del Milan la cessione di Reijnders? E che impatto avrà questa operazione sui conti dei rossoneri?

Reijnders plusvalenza Milan – Costo a bilancio e impatto della cessione

Reijnders – che vanta un costo storico di 20,5 milioni di euro – è legato al Milan da un contratto rinnovato a marzo 2025 con una scadenza a giugno 2030. Il centrocampista olandese avrebbe percepito, grazie a questo nuovo accordo, 3,5 milioni netti a partire dalla prossima stagione (pari a circa 4,59 milioni lordi). La sua quota di ammortamento è pari a poco più di 2,5 milioni, per un costo a bilancio che dal 2025/26 sarebbe stato di circa 7 milioni di euro.

A giugno 2025, il valore di Reijnders a bilancio è sceso a quota 12,3 milioni di euro. Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, l’intesa è stata trovata sulla base di 57 milioni di euro più bonus, per un’operazione che potrebbe complessivamente toccare i 70 milioni di euro. Se queste cifre fossero confermate, la plusvalenza per la cessione di Reijnders ammonterebbe a 44,7 milioni di euro, con un impatto sui conti della stagione 2024/25.

Tuttavia, da questa cifra andrebbe dedotta la percentuale sulla rivendita da destinare all’AZ Alkmaar, società da cui il Milan ha rilevato Reijnders nell’estate del 2023: si tratta, secondo indiscrezioni, del 10% sulla plusvalenza derivante da un’eventuale cessione. Se così fosse, il Milan dovrebbe versare 4,47 milioni di euro al club olandese, per un impatto complessivo sui conti 2024/25 positivo per poco più di 40,2 milioni di euro.

Reijnders plusvalenza Milan – Il tema dei bonus

Come detto, all’interno dell’operazione sarebbero previsti bonus per un pacchetto complessivo di 70 milioni di euro circa. Bonus che, qualora dovessero maturare, contribuirebbero ad avere un effetto positivo sul bilancio della prossima stagione calcistica. Nel 2025/26 il Milan risparmierà inoltre sul costo di Reijnders tra stipendio e ammortamento per poco più di 6,3 milioni di euro.