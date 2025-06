Cherki al Manchester City: le cifre ufficiali dell’operazione

Nella giornata di ieri il Manchester City ha ufficializzato l’acquisto dal Lione di Rayan Cherki, talento fraco-algerino classe 2003.

La holding che controlla il Lione, l’Eagle Football Group, ha reso note le cifre ufficiali del trasferimento che ha permesso al prodotto giovanile del Lione di approdare nella rosa di Pep Guardiola, che quest’oggi ha accolto anche l’ex Milan Tijjani Reijnders.

Il trasferimento di Cherki ha portato nelle casse del Lione un totale di 42,5 milioni di euro, di cui 6 milioni di bonus. Inoltre, nell’affare è stato incluso anche un 15% in favore del club francese su un’eventuale plusvalenza futura.

Con la maglia dei francesi, il talento classe 2003 ha collezionato un totale di 185 presenze facendo il suo debutto nel 2019 contro il Digione a soli 16 anni, dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili. Sei stagioni dopo, lascia il club con 29 gol e 45 assist all’attivo. La sua ultima stagione, la migliore, lo ha visto compiere un salto di qualità: 8 gol, 11 assist, un posto nella squadra ideale UNFP della Ligue 1, i titoli di miglior assist-man, miglior dribblatore del campionato e miglior giovane dell’Europa League.

Cherki, inoltre, ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ha fatto il suo esordio con la nazionale maggiore della Francia per le ultime due partite di Nations League, valide per le Final Four, dove ha già siglato un gol e fornito un assist nel suo esordio assoluto contro la Spagna. È stato schierato titolare da Didier Deschamps nella finale 3°-4° posto vinta contro la Germania.